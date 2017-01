Koliko bi novaca trebali uštedjeti do tridesete?

Štednja je riječ koja je u zadnje vrijeme postala gotovo psovka među običnim građanima koji se trude skrpati kraj s krajem, najčešće neuspješno - no to ne znači da ne treba štedjeti, dapače.

Naime, već tijekom studija većina se ljudi nalazi u situaciji da nisu u mogućnosti zadovoljiti ni osnovne potrebe, a ulazak u svijet rada donosi samo nove frustracije. Tek toliko da znate, nije to tako samo u Hrvatskoj, sva relevantna svjetska istraživanja pokazuju da će osobe mlađe od trideset godina u odnosu na svoje roditelje kasnije kupovati kuće i da će kasnije ići u penziju koja će biti manja.

Ipak, to vas ne bi trebalo obeshrabriti, tvrde psiholozi i ostatak ekipe okupljene oko portala The Penny Hoarder posvećenog osobnim financijama.

Štoviše, tvrde da su došli do recepta za uspjeh, a on glasi - do tridesete godine morate uvijek na štednji imati dovoljnu količinu novaca za šest mjeseci života bez prihoda.

Ideja za ostvarenje tog cilja ne nedostaje, pa tako stručnjaci tvrde da mladi ljudi trebaju napraviti male promjene u životu koje će im omogućiti ispunjenje cilja i dostizanje željene razine štednje.

To uključuje postojanje čvrstog budžeta koji neće biti podložan naknadnim promjenama, potragu za popustima i vaučerima na određene proizvode i usluge te veliku pažnju kad su u pitanju neuvjerljive ponude koje bi mogle uzrokovati probleme u budućnosti.

Uz to, potreban vam je i pravi račun na koji ćete polagati ušteđevinu, koliko i kada možete. I da, za kraj - Hrvatska nije toliko različita od svijeta koliko možda mislite, jer i tu ima posla napretek, samo ga trebate želiti raditi...