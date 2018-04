Koliko je dobro (ili loše) biti zgodan?

Ljepota je, ako pitamo većinu ljudi, prava blagodat - prema opće raširenom mišljenju, atraktivne osobe imaju sve: uspješnije su u ljubavi, imaju bolji društveni život, zarađuju više novca, a drugi ih smatraju simpatičnima i pouzdanima.

Naravno, ono što najviše frustrira obične smrtnike je činjenica da njihovi lijepi suradnici češće bivaju promovirani.

No, nova studija čiji su rezultati objavljeni u znanstvenom časopisu Journal of Personality and Social Psychology pokazuje kako ipak nije sve tako savršeno za lijepe ljude. Nisu u prednosti kada se radi o zapošljavanju na manje atraktivnim radnim mjestima.

Pokazalo se kako poslodavci kada zapošljavaju lijepe ljude ne zapošljavaju ih samo zato što ih žele imati u svom timu, nego gledaju i na to što ti ljudi žele, a poslodavci pretpostavljaju da oni žele raditi na dobrim radnim mjestima.

S druge strane, poslodavci podsvijesno ne žele zaposliti lijepe ljude na manje dobra radna mjesta jer smatraju da se njima to ne bi svidjelo. To znači da, ne samo da sebično želimo da lijepi ljudi budu u našoj blizini, nego im želimo i ugoditi te ih zaposliti na bolje pozicije, jer vjerujemo kako bi njih to zadovoljilo.

Na taj način atrkativnim ljudima poslodavci ne daju šansu da se zaposle na lošijim radnim mjestima, što je također svojevrsna diskriminacija.

Naravno, shvatit ćemo ako ovo istraživanje prokomentirate uobičajenim izrazom o besposlenom popu, jer stvarno je teško suosjećati s takvim oblikom diskriminacije...