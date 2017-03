Koliko kalorija može imati kava?

Kava je mnogima obavezan početak radnog, a i ostalih dana, uživa se u njoj bez obzira na vrijeme i godišnje doba, no jeste li znali koliko zapravo kalorija popijete na taj način? Naime, ako ste još prije kave dobro doručkovali, velika je šansa da ste unijeli pola dnevnih kalorija još i prije nego što ste započeli radni dan.

Amerikanci su bili prvi predmet proučavanja znanstvenika sa Sveučilišta California, a svi dobro znamo kako izgledaju njihove kave... ali, ni ostatak svijeta nije puno bolji.

Ustanovljeno je da dvije trećine ljubitelja kave u nju stavljaju mlijeko, vrhnje, šećer i druge dodatke pune kalorija, a to ne rade samo kavoljupci, već i trećina ljubitelja čaja radi istu stvar.

Više od desetljeća proučavali su podatke kako bi izmjerili povezanost unošenja pića i njihovih dodataka s ukupnim unosom energije, šećera i masti kod odraslih ljudi. Analizirano je više od 19.000 ljudi i otprilike 51 posto su pili kavu svaki dan, a 26 posto pije čaj svaki dan.

Brojke su neumoljive - 67 posto potrošača kave pili su je s bar jednim kaloričnim dodatkom, kao i 33 posto potrošača čaja. Istraživači su procijenili da ti aditivi donose oko 69 više kalorija dnevno, od čega 60 dolazi iz šećera.

Ukupan broj dnevnih kalorija ne izgleda velik, i ako se konzumira tu i tamo, zaista i nije.

No, istraživači naglašavaju je to dnevni unos, a mnogi ljudi ove kalorije ne gledaju kao dio njihove sveukupne prehrane.

Višak šećera i masti važna su stavka u pokušaju praćenja i sprječavanja zdravstvenih problema poput pretilosti. Dakle, iako manje od 100 kalorija ne izgleda kao puno u teoriji, znanstvenici upozoravaju da se one tijekom vremena gomilaju - često bez da razmišljate o tome.

Dodatnih 69 kalorija u kavi svaki dan dodaje više od 25.000 kalorija u vaš način ishrane godišnje.

Kako bi potrošili 100 kalorija, trebali bi trčati kilometar i pol.

To ne znači da se morate u potpunosti odreći kave i šećera - samo probajte izbaciti šećer.

Ipak, oni koji piju kavu sa šećerom su mila majka prema ostatku ekipe koja naručuje kavu pola sata (dok objasne konobaru kako to treba izgledati), a kalorije se vrtoglavo penju u nebesa.

Britansko istraživanje na istu temu dalo je podatke o kojima bi se trebalo zamisliti - neke od kava za van koje se prodaju u lancima poput Starbucksa mogu imati i 560 kalorija, a u prosjeku imaju između 300 i 400 zbog silnih dodataka u sebi.

E sad, ako ste poslušali savjet nutricionista i strpali 600 kalorija u sebe za doručak kako biste imali dovoljno energije za radni dan, pa na to popijete dva-tri cappuccina s dodacima kroz taj isti radni dan... za ručak možete pojesti salatu i to bi bilo to.

Naravno, rijetko tko će se zaustaviti na ručku, jer treba nešto prigristi i kad se dođe kući s posla, večerati, pogledati omiljenu seriju uz kakvu grickalicu - i onda se nemojte žaliti da imate kilograme viška!