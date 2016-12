Koliko kilograma viška stvarno imate?

Mršavljenje bi trebalo biti proces koji traje određeno vrijeme, a ne nešto što želite da se dogodi praktično preko noći, jer rezultat koji želimo je svima isti - komplimenti prijatelja i poznanika na novoj liniji.

No, ponekad nam se taj put čini nemogućim i predugim, pa evo što znanstvenici kažu na temelju provedenih istraživanja.

Do tog "woow, dobro izgledaš, smršavio/la si?" dug je put, a znanstvenici su u istraživanju došli do zaključka koliko točno kilograma treba skinuti kako bi se to primjetilo i dovelo do komplimenta.

Vjerujemo da neki neće biti zadovoljni brojkama, no one su takve kakve su - 6 kilograma za žene i 8 kilograma za muškarce!

Naime, tek tada su uočljive značajnije fizičke promjene, naročito u licu, što će natjerati ljude da ih primjete i komentiraju.

Razlog je masno tkivo koje se nakuplja na licu i vratu, a tek se nakon skidanja tog broja kilograma počinje topiti masno tkivo na tim mjestima.