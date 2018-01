Koliko nam stvarno vode treba svaki dan?

Voda je ključna za preživljavanje - oko 60 posto tijela prosječne odrasle osobe, sastoji se od vode - to uključuje većinu mozga, srca, pluća, mišića i kože, pa čak i oko 30 posto kostiju.

Osim što je jedan od glavnih sastojaka u recepturi za čovječanstvo, voda nam pomaže regulirati unutarnju temperaturu, prenosi hranjive tvari kroz naše tijelo, ispire otpad, formira slinu, podmazuje zglobove, a služi i kao zaštitni 'amortizer' za vitalne organe i rastući fetus.

Nema sumnje da je voda ključna za zdrav život (ili život uopće). Koliko vam je vode zapravo potrebno za piće da biste bili zdravi?

Možda ste čuli da biste trebali piti osam čaša vode dnevno, ali to je pogrešan odgovor. Unatoč opsežnosti ovog 'pravila', nema znanstvenih dokaza koji ga podržavaju. Ustvari, brojne studije upućuju na to da je to puno više pitke vode nego što je potrebno većini zdravih odraslih osoba.

Problem jest da voda za piće iz čaše nije jedini način da se ljudi hidratiziraju. Vodu unosimo i kroz hranu. Sve što jedemo sadrži nešto vode. Sirovo voće i povrće imaju je puno, a voće poput lubenica i jagoda sadrže više od 90 posto vode, kad gledamo njihovu težinu.

Drugi izvori vode su bezalkoholna pića poput kave, čaja, mlijeka, soka koji sadrže uglavnom vodu i pridonose hidrataciji.

Dakle, uz svu hranu i ostale tekućine koje dnevno unosimo, koliko bi još vode trebali popiti? Prema američkoj National Academies of Sciences žene dnevno kroz hranu i druga pića, unesu oko 2.7 litara vode, a muškarci približno 3.7 litara. Ali to su samo opće smjernice i nisu podržane od strane čvrste znanstvene studije.

Istina je da ne postoji čarobna formula za hidrataciju - ovisi o dobi, težini, razini tjelesne aktivnosti, općem zdravlju, pa i klimi u kojoj živite. Što više vode izgubite znojenjem, više ćete morati unijeti kroz hranu i piće. Dakle, osoba koja fizički radi u vrućoj, tropskoj klimi trebala bi popiti više vode od osobe istovjetne težine i visine koja je provela dan sjedeći u klimatiziranom uredu.

Najbolje je slušati svoje tijelo - ono će vam reći kad vam padne hidratacija i osjećat ćete žed, a voda je najbolji lijek. I vaš urin može vam reći jeste li popili dovoljno vode - tamnožuti ili narančasti urin obično označava dehidraciju, a dobro hidratizirani urin bi trebao biti blijedo-žuti ili bezbojni.