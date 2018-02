Koliko se glazba promijenila u samo dvadeset godina

Glazba selfie generacije ocrtava samousredotočenost i materijalizam u usporedbi s glazbom prije 20 godina, pokazalo je novo istraživanje Mastercarda.

Naime, najčešća riječ u stihovima danas je „ja", 43% češća nego 1998. kada je „ti" bila najpopularnija riječ u pjesmama.

Istraživanje daje uvid u evoluciju glazbe u zadnja dva desetljeća. Od Spice Girls do Little Mixa, od Eltona Johna do Eda Sheerana i od Jamiroquaija do Stormzyja, Mastercard je istraživao koji glazbeni stihovi odražavaju glavne interese generacije Z. Rezultati su nastali usporedbom popularne glazbe iz 1998. i hitova za 2017./2018., a analizirano je 73.000 riječi iz 200 pjesama.

Slušamo glazbu o ljubavi, zdravoj prehrani i vježbanju

Pjesme danas imaju 20% više optimističnog i radosnog vokabulara, a riječ „ljubav" se koristi 117% više u odnosu na 1998. Ne samo da smo sretniji i usredotočeniji na ljubav, nego pjesme uključuju više riječi i veći raspon vokabulara u pjesmama.

Možda kao rezultat usredotočenosti generacije Z na same sebe i na komunikaciju u digitalnom svijetu, seks je - uz pad od 69% - značajno manje popularna tema u glazbi nego 1998. Istovremeno, kako vanjski izgled dobiva na važnosti u stvarnom životu, tako popularnost povezanih riječi raste i u pjesmama, i to za 116%, pa je „ljepota" doživjela rast od nevjerojatnih 2.300%. Utjecaj društvenih mreža i celebrity kulture potvrđuje i pojavu tema poput zdrave prerane i vježbanja u stihovima - riječ „zdravlje" je 55% popularnije nego 2018.. a „tijelo" čak 428%.

Glazbenici vole brendove

Generacija Z odrasta uz pristup globalno poznatim brendovima što je vidljivo i iz stihova popularnih pjesama. Riječ „brend" se koristi 180% više nego 1998., a razni brendovi su spomenuti 345% češće. Tako DJ Khaled pjeva „Put that booty on that Gucci belt", a Little Mix tvrdi „They call me Lamborghini."

Rezultate istraživanja predstavljene u povodu 20. obljetnice sponzorstva The BRIT Awards, je komentirala Nicola Grant, direktorica marketinga i komunikacija za Ujedinjeno Kraljevstvo i Irsku u kompaniji Mastercard: „Od punk rocka do girl powera, glazba odražava svijet oko nas, pa je zanimljivo vidjeti kako se tekstovi danas razlikuju od onih prije 20 godina. Društvene mreže su 1998. jedva postojale, a od tada tehnologija ima sve veću ulogu u našim životima. Glazba zasigurno odražava ovo, no lijepo je vidjeti da nismo potpuno usredotočeni na sami sebe - slušamo pjesme koje govore o ljubavi više nego ikada."

Personalizirani soundtrack

Mastercard je, u povodu 20. obljetnice svog sponzorstva BRIT Awards 2018. i u sklopu svoje kampanje Start Something Priceless, predstavio i koncept koji bilo kome omogućava da posluša Soundtrack of their Life. Korisnici samo trebaju unijeti korisničko ime za Twitter na https://uk.mastercard.com/socialsong, a Mastercard će koristiti emotikone, ključne riječi i fotografije objavljene tijekom proteklih godina kako bi ih pretvorio u jedinstveni ritam, odnosno personalizirani soundtrack.

