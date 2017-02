Koliko seksa zapravo treba ženama?

Seks i duljina trajanja dvije su teme koje su neraskidivo povezane i vrlo se često spominju zajedno - gotovo da ne postoji osoba koja od lokalnog basnopisca nije slušala priče o vikendu provedenom u krevetu i maratonskom seksu.

No, istina je potpuno drugačija - s obzirom na današnji užurbani ritam života ne čudi da se uživanje u intimnim trenucima s partnerom svodi na nekoliko kratkih minuta, ali idući podatak parove bi trebao motivirati da razmjenjivanje nježnosti i seksualne odnose s voljenom osobom ne svode samo na mehaničku radnju i brzinsku akciju.

Naime, nekoliko studija ustanovilo je da kod većine parova seks traje između 5,5 i 7, 5 minuta, ne uključujući predigru, krucijalnu za potpuni seksualni užitak.

E sad, muškarcima je to obično savršeno dovoljno, jer oni ionako gotovo uvijek doživljavaju orgazam, no sa ženama priča postaje potpuno drugačija - da bi bile potpuno zadovoljne i maksimalno uživale u seksu, žene žele da sami seksualni čin traje dulje jer će tek tada uspješno dostići vrhunac.

Što onda žene žele od seksa? Istraživanje časopisa "Journal of Sex Research" otkrilo je da žene žele predigru koja će trajati 11 do 13 minuta i zatim 14 do 16 minuta seksualnog odnosa od trenutka penetracije.

Poruka muškarcima - postavite sat tako da ga dobro vidite i pokušajte izdržati gornje brojke uživo - shvatit ćete da je seks nešto sasvim različito od onoga što vi mislite...