Koliko su ova čuda zaista čudesna

Tražite riječ kojom biste u što kraćem roku razbjesnili veliki broj ljudi? Pokušajte s čudo. Svaki puta kad se dogodi nešto čudesno, možete biti sigurni da iza toga stoji veliki broj ljudi koji će pokušati pronaći logično objašnjanje.

A većinom i uspiju.

Unatoč tome, to što je čudo prestalo biti čudesno, ne znači da je postalo manje zanimljivo. Baš suprotno, ono što takvo "čudo" čini najinteresantnijim je upravo istina koju naučimo o njemu, jer svi znamo da je istina ponekad puno čudnija od mašte.

Dakle, bez obzina na to jeste li spremni povjerovati u čudo ili ste po tom pitanju malo skeptičniji, donosimo vam popis nekoliko njih koja su ostala zapamćena godinama, pa čak i stoljećima.

Proročanstva iz Delfa

Svi smo čuli o proročanstvima proročica iz Apolonova hrama u Delfima u staroj Grčkoj. K njima su kraljevi odlazili na savjetovanja, a njihova riječ poštovala se poput zakona. No ispada da su žene, koje su godinama preuzimale ulogu glavne proročice Pitije usred svojih vizija jednostavno bile pod utjecajem droga koje su poticale halucinacije.

2001. provedeno je istraživanje u glavnom hramu u Delfima gdje su se događala sva "čuda" između 1 400. i 381. godine prije Krista. Pritom je otkriveno da je svetište izgrađeno na samom izvoru etilena, koji ima halucinogena svojstva. Druga istraživanja euforično stanje pripisuju manjku kisika u prostorijama sa slabom ventilacijom i isparavanju plinova iz tla, pri čemu se spominju kokteli ugljikovog dioksida i metana.

Kip Djevice koja plače

Tjekom godina pojavilo se toliko uplakanih Djevica Marija da je mnoge prijave čak i Katolička crkva proglasila lažnima.

Crkva je priznala samo jednu Djevicu koja plače, a ona je suzu pustila u Sirakuzi na Siciliji još 1953. No talijanski kemičar Luigi Garlaschelli pobio je to čudo sredinom 1990-tih time što je sam izradio kip od istih materijala i otkrio da posljednj ipremaz gipsa omogućava vodi i vlazi da se apsorbira, no onemogućava joj da teče, osim ako se sloj nekako ošteti. U tom se slučaju voda nakuplja u pukotini i onda poteče u obliku kapljice - suze.

Slika Isusa u tostu

Da je Isus svugdje, dokazuje i čudo koje se dogodilo čak 22 puta, ili je barem toliko puta izbrojeno na stranici Buzzfeed na kojoj možete pronaći njegovu sliku na nizu tosteva, komada kruha i slične vrste hrane.

Ta se urbana legenda temelji na fenomenu poznatom pod nazivom pareidolija - kad percipiranjem nasumičnog stimulusa vidimo smislenu sliku. Na istom principu radi i prepoznavanje ljudi na većim distancama, a ta je tehnika služila našim precima kako bi već iz daleka prepoznali prijetnju. Danas, očigledno, služi da vidimo Isusa na šniti kruha.