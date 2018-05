Koliko treba da prebolimo bivšeg?

Koliko vremena će vam trebati da prebolite bivšeg? Nije baš tako komplicirano, kažu neki, jer postoji popularna formula kojom se to može izračunati. Podijelite vrijeme trajanja veze s dva. Za to vrijeme će vam prijatelji i razni časopisi govoriti da će sve biti OK, da ćete vi biti OK. Što god to značilo.

Ali što ako to ne bude tako? Zar bi se trebali osjećati krivi zato jer vam je teško? Ili jadno? Od toga bi vam zaista i bilo gore, zar ne?

Čini se očitim da postoji hrpa faktora koji utječu na to koliko dugo ćete patiti. Većina ljudi će vam reći koliko su bili frustrirani s njima samima kad se ispostavilo da pate duže od "predviđenog", nekako izračunatog vremena.

Zašto sam još uvijek nesretna? Pitaju se, kažnjavajući se. Zašto od njegovog ili njenog imena još uvijek zatreperim? Zar bi se doista vratio u sekundi? Osjećaju se puni žaljenja i beznadno pate. Kao da ovo žalovanje neće nikada prestati.

Znanstvenici s Berkeleya su zaključili kako je naš mozak u stanju zaljubljenosti "podešen" na isti način kao kad znamo da dobivamo neku nagradu. To je, u slučaju sretne, uzvraćene zaljubljenosti, interakcija s dragim ili dragom. No....

