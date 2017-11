Koliko vaš pas ima godina?

Pseće godine računaju se u odnosu na ljudske na način da se pomnože sa sedam - vjerojatno ste i vi to do da čuli, no novija istraživanja pokazuju da je ta metoda pogrešna. Jedna pseća godina nije sedam ljudskih.

Napretkom veterine i medicine te produljenjem životnog vijeka obje vrste, i pasa i ljudi, pseće godine danas se računaju malo kompliciranije te se u obzir uzima i veličina psa.

Veliki psi brže stare od malih, a zbog ubrzanog rasta velikih pasmina postoji i veća mogućnost razvoja tumora kod tih vrsta pasa.

Da se vratimo na pseće godine. Veterinari objašanjavju da se one ovako računaju: prva pseća godina jednaka je koliko i 15 ljudskih, druga devet, a svaka iduća pet.

Kod malih pasa starenje se usporava nakon pete godine i svaka iduća nosi četiri ljudske, dok se kod velikih pasa starenje ubrzava nakon pete pa šesta nosi devet ljudskih, sedma pet i tako dalje.

Bilo kako bilo, priča je bitno kompliciranija od one jednostavne s početka članka.