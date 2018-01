Koliko vježbanja skida kilograme?

Vježbanje je nužno ne samo za liniju, već i za ukupno zdravlje čovjeka, no koplja se stalno lome oko toga koliko vježbanja je potrebno za postizanje željene linije.

Savjeta ste sigurno čuli na gomile, pročitali i pogledali mali milijun članaka i videa, a ako i dalje niste sigurni što bi i koliko trebali raditi, evo jednostavnih savjeta.

Brojke su jednostavne - 30 do 45 minuta intenzivnog vježbanja, dva do tri puta tjedno.Naime, istraživanje je pokazalo da intezivno vježbanje smanjuje lučenje hormona grelina - hormona gladi, a taj učinak ostaje i nakon treninga - tijelo topi kalorije,a nema potrebu unositi nove jer ne osjeća glad.

To znači da poslije 30 do 45 minuta, primjerice trčanja, nećete biti gladni, a isto tako ćete se osjećati još neko vrijeme nakon vježbanja. S druge strane, trenizni duljeg intenziteta učinit će da budete gladni kao vuk. Stoga je za vaše mršavljenje bolje trčati pola sata do 45 minuta, nego hodati 60 minuta i dulje.

"Zbog intenzivnog vježbanja mozak šalje tijelu naredbu da krv potrebna u mišićimate ju šalje dalje od želuca, što može biti čimbenik u suzbijanju apetita", objašnjava David Stensel, stručnjak za vježbanje sa Sveučilišta Loughbourgh u Leicestershireu.

Drugi način vježbanja koji se preporučuje su intervali - 30 sekundi intenzivnog vježbanja u kojem idete do granica izdržljivosti, a potom minuta odmora, savjetuje Stensel.

Isprobajte, jednostavno je!