Kolinda, Plenki i ekipa prijavljeni zbog - chemtrailsa!

Chemtrailsi su tema koja opsjeda internet od samih početaka, a dokaza da postoji ekipa koja šprica čudne stvari iz aviona ima u tolikim količinama da je teško zanemariti mogućnost da se to radi - no nismo još čuli da je netko tužio vodstvo države zbog prikrivanja takve prakse.

Štoviše, bivša saborska zastupnica SDP-a i kratkotrajna ministrica Mirela Holy dobila je stigmu ljubitelja teorija zavjera zato što je svojevremeno uputila zastupničko pitanje na tu temu...

No, i to se sada promijenilo - Općinsko državno odvjetništvu u Splitu zaprimilo je kaznenu prijavu protiv predsjednice Kolinde Grabar Kitarović, premijera Andreja Plenkovića, ministra Damira Krstičevića, ministra Tomislava Ćorića i direktorice DHMZ-a Branke Ivančak Picek "za suučesništvo u genocidu nad hrvatskim narodom i trovanja chemtrailsom!".

Prijavu je podnijela grupa Dalmatinaca okupljena u udruzi pod imenom "Ne govoru mržnje-istinom protiv laži".

Kažu oni: "Tražimo od Državnog odvjetništva da postupi po ovoj prijavi jer je u pitanju zdravlje hrvatskih građana. A da se neće stati sa trovanjem građana, dokaz je ponovno trovanje chemtrailsom, koje smo 28. ožujka 2018. evidentirali, a portal 'Istinom protiv laži'' objavio. Tražimo da se po zakonu kazni počinitelje i molimo da nas se pravovremeno obavijesti što je poduzeto protiv istih", stoji u Kaznenoj prijavi Udruge' Ne govoru mržnje-istinom protiv laži'.

Na službenim stranicama udruge objašnjavaju kako kaznena prijava u prvom redu ide protiv predsjednice Kolinda Grabar Kitarović jer "nije zaustavila trovanje hrvatskih građana chemtrailsom iako je uredno primila dopise sa linkovima objava tekstova portala 'Istinom protiv laži' koji već dugo vremena upozorava na kontinuirani aerosolni napad na atmosferu, na globalni napad klimatskim inženjeringom i menadžmentom solarne radijacije čiji programi razaraju Zemljine sisteme za održavanje života".

Premijera Plenkovića optužuju da je lagao da je Hrvatska GMO Free, ministra obrane Damira Krstičevića da nije reagirao na prijave, a ministra okoliša i energetike Tomislava Ćorića optužuju za "protivno propisima otpuštanje količine tvari ili ionizirajućeg zračenja u zrak, tlo, podzemlje, vodu il more kojom se može trajnije ili u znatnoj mjeri ugroziti njihova kakvoća ili se mogu u znatnoj mjeri ili na širem području ugroziti životinje, bilje li gljive, ili se može ugroziti zdravlje ljudi".

Prijava ide i protiv direktorice DHMZ-a Branke Ivančak Picek jer je, između ostalog, odbila održati kratku prezentaciju o utjecaju geoinženjeringa na klimatske promjene u sklopu proslave Dana Meteorologa objasnivši kako nema vremena. Iz udruge se pitaju: "Zašto upraviteljica DHMZ-a ne želi pričati o klimatskom inženjeringu i kome, tj. čemu služe hrvatski meteorolozi!?"

U zaključku prijave stoji da su "navedenom (ne)radnjom Kolinda Grabar Kitarović, Andrej Plenković. Damir Krstičević, Tomislav Čorić i Branka Ivančan Picek ostvarili su sva bitna obilježja Kaznenog dijela genocida nad hrvatskim narodom iz Članka 88 Kaznenog zakona Republike Hrvatske".

S obzirom na to da se do sada nisu susreli s prijavama koje se odnose na to da državni vrh nije spriječio "trovanje naroda navodnim i nikad dokazanim otrovima iz zrakoplova" iz policije su za Slobodnu Dalmaciju rekli kako ne vjeruju da će im Državno odvjetništvo narediti da istražuju prijavu. Dodaju kako za sada nisu čuli da je prijava 'spuštena' na policiju. Prema zakonu, policija treba postupati po svakoj kaznenoj prijavi, koliko god ona bila čudna ili bizarna.

"Danas 3.travnja 2018. godine, na 49 stranica sa dokazima, Udruga 'Ne govoru mržnje-istinom protiv laži' podnijela je Državnom odvjetništvu Kaznenu prijavu protiv Kolinde Grabar Kitarović, Andreja Plenkovića, Damira Krstičevića, Tomislava Čorića i Branke Ivančan Picek (DHMZ), za suučesništvo u genocidu nad hrvatskim narodom. Jer nisu zaustavili trovanje građana chemtrailsom iako su uredno primali naše dopise...", stoji na službenoj stranici udruge.