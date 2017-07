Kolone, gužve i vrućina na cestama

Pojačan je promet na cestama u smjeru mora i obrnuto prema unutrašnjosti kao i u priobalju. Na autocestama su česti kraći zastoji u blizini odmorišta i čvorova pa vozačima savjetujemo da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Vozi se usporeno i u koloni u pokretu između naplatnih postaja Lučko i čvora Bosiljevo 2. Pojačan je priljev vozila i u većini trajektnih luka.

Zbog prometnih nezgoda vozi se usporeno (korisnike molimo za strpljenje):

na autocesti A3 Bregana-Lipovac kod odmorišta Križ (na 77. km) u smjeru Zagreba;

na Jadranskoj magistrali (DC8) kod Primoštena;

na državnoj cesti DC77 između Vodnjana i Juršića prometuje se naizmjence, jednim trakom.

Zbog vrlo gustog prometa zabilježene su sljedeće kolone vozila:

na zagrebačkoj obilaznici (A3) iz smjera Kosnice u smjeru naplatnih postaja Lučko (kolona je duga oko 9 km);

na izlasku s autoceste A1 na NP Lučko u smjeru Zagreba (kolona je duga oko 3 km);

kod tunela Sveti Ilija (CP Biokovo) u smjeru mora kolona je duga oko 1 km;

sa otoka Krka prema kopnu kolona je duga oko 2 km, a u smjeru otoka Krka oko 500 m.

zbog pojačanog prometa na graničnim prijelazima Kaštel i Plovanija stvorila se kolona duga 2 km koja se dijelom proteže i na Istarski ipsilon.

Zbog bure, na Jadranskoj magistrali (DC8) između Novog Vinodolskog i Senja te Karlobaga i Svete Marije Magdalene zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s kamp prikolicama i motocikle (I. skupinu vozila).



Zabrana prometa za teretna motorna vozila najveće dopuštene mase iznad 7,5 tona na pojednim cestama u Istri i priobalju bit će u:

· subotu, 15. srpnja, od 4 do 14 sata i · nedjelju, 16. srpnja, od 12 do 23 sata. Zabrane nema na autocestama kao niti na državnoj cesti DC1. Jak vjetar puše na dionicama autocesta (vozi se uz ograničenje brzine, no autoceste su otvorene za sve skupine vozila):