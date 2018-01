Koloristički optimizam Vlade Tuđe

Vlado Tuđa, suvremeni hrvatski likovni umjetnik i slikar iz Zagreba vrlo je aktivni sudionik aktualnih zbivanja u umjetničkoj praksi u nas, autor značajnog i opsežnog opusa koga čini nekoliko ciklusa, izlagač na brojnim samostalnim izložbama, u domovini i u inozemstvu posebno u posljednje vrijeme ( izvanredne kritike za nastupe u Parizu i Trstu), predstavlja se krajem siječnja ove godine novom izložbom u Splitu u Sveučilišnoj galeriji Vasko Lipovac.

Za ovu prigodu Tuđa je odabrao reprezentativni izbor nekoliko desetaka akrila i ulja na velikom formatu s poznatim autorovim motivima, s bezbrojnim licima koja čine naš život, s beskrajnim morem i razigranim valovima i sve zaodjenuto u snažan, vrlo prijateljski obojen, izniman koloristički optimizam, izveden vehementno nesputanim gestama.

Tuđina paleta oslobođena je do krajnjih granica, pročišćena kroz vrijeme i obimnu atelijersku produkciju, prodire do same suštine motiva, ukazujući kako na skrivene ili vješto prikrivene ili posve vidljive stvarne vrijednosti istraživanih tema.

Tuđine slike prepune su pozitivne energije, geste njegovih heroina i izrazi lica njihovih pratitelja nedvojbeno govore u prilog autorovoj tezi o širenju ljubavi i pozitivnih emocija u svakoj prigodi i u svakom trenutku.

Tuđa je godinama, desetljećima brusio svoj kolor da bi danas slobodno mogli reći kako je njegov kolor doista, u punom smislu te riječi, procvjetao. Boje su vrlo razigrane, lebde i ispunjavaju cijeli volumen scene, ugodne su oke i nositelji su povoljnih gibanja.

Naravno, veći i veliki format dodatno omogućuje umjetniku podizanje tenzija zbivanja na njegovim slikama, uočavamo raznovrsna emotivna stanja, od sreće do tuge, od žalosti do smirenja, od opuštenosti i uživanja do tjeskobe i upita, u očekivanju dana koji napokon donosi dugo očekivano događanje, riječi, geste.

Tuđin je opus doista ogroman, nebrojeni listovi papira, kartoni, platna zauzimaju veći dio prostora u stanu u prekosavskom Zagrebu i gotovo sav prostor u atelijeru u okolici Zagreba. Ne zaboravimno, Tuđa kontinuirano slika svaki dan jer dan u kojem nije slikao za njega je izgubljeni dan.

Rad na opsežnoj i reprezentativnoj monografiji omogućiti će dublji uvid u složeni svijet slikara Vlade Tuđe i njegovog slikarstva i to će biti idealna prigoda za retrospektivu umjetnika.

Splitska je izložba tek djelomično odškrinula vrata koja vode u slikarski univerzum Vlade Tuđe i nakratko nam pružila prigodu da uživamo u silnoj energiji, kolorističkom optimizmu i nasmiješenim motivima.