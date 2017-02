Koncertna promocija Atma Mundi Ensemblea "The Road to Skitacha" u &TD-u!

Koncertna promocija albuma The Road to Skitacha Atma Mundi Ensemblea održat će se u utorak, 7. veljače u Polukružnoj dvorani Teatra &TD od 21 sat. Ulaz je besplatan.

Zoran Majstorović - gitara, oud, ukulele, saz

Simone Serafini - kontrabas

Borko Rupena - bubnjevi, udaraljke

Mirko Cisilino - truba

feat. special guest

Novi album Atma Mundi Ensemble: The Road to Skitacha sniman je u studijima u Veroni i Goriziji, masteriziran kod Stefana Ameria u poznatom studiju "Artesuono" u Udinama, a donosi 9 novih originalnih skladbi bandleadera Zorana Majstorovića.

Kompozicije su kao i na prethodnom albumu Waters and deserts (Croatia Records 2014.) inspirirane glazbom iz različitih dijelova svijeta kao što su afrička glazba, glazba dalekog istoka pa sve do istarske ljestvice, a uz članove ansambla na albumu gostuju cijenjeni hrvatski pijanist Matija Dedić i talijanski saksofonist i klarinetist Francesco Bearzatti, inače najbolji europski jazz glazbenik 2011. po izboru pariške "L'accademie du Jazz de France".

Atma Mundi Ensemble zamišljen je prvenstveno kao kontinuirana suradnja hrvatskih i inozemnih glazbenika koji svojim bogatim instrumentarijem putuju kroz svjetsku glazbu i to putovanje dočaravaju slušateljima. Uz snimanje novog albuma tijekom 2015. i 2016. bili su i dio važnih međunarodnih kompilacija u sklopu poznatog talijanskog časopisa "Musica Jazz"; kompilacije su bile posvećene Franku Sinatri, Sergiu Endrigu i Brunu Lauziju, a kao goste na tim izvedbama su imali Tamaru Obrovac, Arsena i Matiju Dedića te Francesca Bearzattija. Skladba "1947" autora Sergia Endriga koju su snimili zajedno sa Arsenom i Matijom za kompilaciju "Sergio Endrigo - Momenti di jazz" može se naći i kao "bonus track" na albumu "The Road to Skitacha", a bila je ujedno i posljednja snimka velikog Arsena Dedića.