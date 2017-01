Koncertna promocija singla "Ti si taj" space-funk sastava Bučersi u klubu Sax

U srijedu 25. siječnja od 21 sat, u Klubu hrvatskih glazbenika Sax! održat će se koncertna promocija singla „Ti si taj" space-funk sastava Bučersi, zagrebačke grupe instrumentalista predvođenih poznatim basistom Zvonimirom Bučevićem Bučem, uz ostalo i članom 'standardne' postave art-rock skupine Boa.

Bučersi u Saxu promoviraju instrumentalno-vokalnu suradnju s Tinom Kresnik, višegodišnjom iznimnom vokalisticom Parnog valjka. Premda je pjesma „Ti si taj" stilski različita od onoga po čemu je Tina prepoznatljiva širem auditorijumu, izvrsno se snašla i u modernom funk zvuku i produkciji, ostvarivši upečatljivu vokalnu izvedbu za koju je sama napisala i tekst.

'Ostatak' koncertnog repertoara popunit će skladbe s tri dosad objavljena albuma Buča i Bučersa: JMBG, Escape i Zero Otto. Posljednji, objavljen potkraj 2015. godine, dobio je zanimljive i iznimno pozitivne kritike uglednih novinara i kritičara. Niša u kojoj su Bučersi sigurno nije lukrativna, no Zero Otto je vraški pošten i iskren album iz kojeg se naprosto cijedi užitak muziciranja, napisao je Zlatko Gall za Slobodnu Dalmaciju. A Dubravko Jagatić u Cantusu je svoje dojmove sročio ovako: Album Zero Otto profinjeno je realiziran, nepretenciozan, široko primjenjiv i maestralno odsviran. Uz standardni bataljun sjajnih gostiju nije ni moglo biti drukčije.

Bučerse zaista čine vrhunski domaći instrumentalisti. Na klavijaturama je Viktor Lipić, širem krugu glazbenih sladokusaca znan i kao glazbeno-životni partnet jazz-blues dive Valerije Nikolovske, ali i član Majki. Bubnjarske palice u svoje je ruke uzeo Jan Ivelić, koji je dugo surađivao s TBF-om, prvotimac je koncertne bandovske postave Olivera Dragojevića, a uskoro mu izlazi solistički jazz-prvijenac. Saksofonist Zdenko Ivanušić vodi i vlastiti jazz-kvartet, s kojim je snimio nekoliko albuma originalne autorske glazbe. Nakon Davora Slamniga, koji je snimio Zero Otto, gitaru s Bučersima svira talentirani mladić tajanstvenog imena Foo SuperFly, koji je vještinu sticao kroz grupe Hotline i Harawati.

Koncertna promocija aktualnog singla Bučersa održava se u sklopu Novoga hrvatskog jazza, programa koji već godinama u Saxu organizira Hrvatska udruga orkestralnih i komornih umjetnika, HUOKU.

Ulaz na koncert je besplatan.

Pogledajte videospot „Ti si taj":