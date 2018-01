Konzumacija pržene hrane u vrijeme trudnoće dobra je za bebinu inteligenciju

Ako želite da vam dijete bude inteligentno, jedite prženu hranu.

To bi bila pojednostavljena verzija zaključka temeljenog na istraživanju objavljenom u časopisu Federation of American Societies for Experimental Biology. Sudeći prema informacijama koje objavljuje, majke koje su se za vrijeme trećeg tromjesječja trudnoće hranile jajima i slaninom, pokazivale su bolje rezultate na testovima.

Pretpostavlja se da je tome tako zato što su obje namirnice bogate nutritientom zvanim kolin, koji žene, unatoč tome što je od presudne važnosti za vrijeme trudnoće, ne konzumiraju u dovoljnim količinama.

Već se ranije potvrdilo da postoji povezanost između povećanih razina kolina i njegovog pozitivnog djelovanja na inteligenciju kod miševa - no sada je dokazano da nutritient isti učinak ima i na ljude.

Kako bi to provjerili, stručnjaci su pronašli skupinu od 26 žena koje su podijelili u dvije skupine. Jedna grupa žena primala je 480 mg kolina dnevno, a druga 930 mg.

Nakon toga, mjerena je brzina procesiranja informacija i vizuospacijalno sjećanje kod djece starosti četiri, sedam, deset, i trinest mjeseci starosti.

Bilježilo se koliko vremena je bebama potrebno da pogledaju prema rubovima monitora, to jest, koliko vremena je potrebno da mozak potakne tijelo na proizvodnju pokreta.

Ranije spomenuti zaključak potiče na uzimanje povećane količine kolina u trudnoći, no s obzirom na moguće ili učestale jutarnje mučnine kod trudnica, autori istraživanja savjetuju da umjesto slanine i jaja, konzumiraju lakše namirnice bogate kolinom: ribu, piletinu, mlijeko, mahunarke, orahe i brokulu.