Nakon što smo se u dva navrata uspješno vratili u devedesete godine prošlog stoljeća, desetljeće u kojem su mnogi od nas odrasli, odlučili smo da je vrijeme za još jedan skok u prošlost, samo ovaj put nešto bližu: u nedjelju, 4. ožujka, s početkom u 19.15 sati, u prostoru kluba Metropolis (Avenija Dubrovnik 10) odigrat ćemo prvu KOZu posvećenu dvijetisućitima!

Pod vodstvom stand-up doktora Gorana Vugrineca Goca, u opuštenoj atmosferi pojačanoj promotivnom cijenom Staropramena (10 kn / pola litre), u kvizu KOZa: Jer dvijetisućite su bile godine proći ćemo kroz najvažnije i najzabavnije događaje prvog desetljeća 21. stoljeća iz sfera televizije, glazbe, filma, politike, kulture, književnosti, znanosti, tehnologije i opće kulture. Koji su događaji obilježili ovo bogato desetljeće? Koje pop-kulturne trenutke ne možemo izbrisati iz sjećanje čak ni ako se stvarno potrudimo? Dođite u Metropolis i prisjetite se svoje mladosti uz veseo kviz od stotinjak pitanja raspoređenih u pet različitih kategorija!

Svaka se ekipa može sastojati od najmanje dvije i najviše četiri osobe, a kotizacija se naplaćuje 20 kuna po članici/članu ekipe. Zbog ograničenog broja mjesta molimo sve zainteresirane da svoje ekipe prijave što je prije moguće putem ove poveznice:

PRIJAVI SE ZA KOZu: Jer dvijetisućite su bile godine

Generalni pokrovitelj kviza je već spomenuti Staropramen, a bogat nagradni fond za najuspješnije i najsretnije ekipe pripremili su naši dragi sponzori poput Room Escapea by Fox in a Box, The Red Apple Pub, California Burrita, Le Mika kreperije, Miss Donuta, Blitza i Cinestara, Tehničkog muzeja Nikole Tesle, Maraske, HBO-a i mnogih drugih. Vidimo se u nedjelju na našem prvom kvizu posvećenom početku stoljeća!