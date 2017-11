KOZa ususret Ratovima zvijezda: SF & Fantasy kviz u Metropolisu

U nedjelju, 10. prosinca, s početkom u 19 sati u klubu Metropolis (Avenija Dubrovnik 10) održat ćemo veselo specijalno izdanje KOZe, kviza općeg znanja, posvećeno svijetu znanstvene fantastike i fantasyja.

KOZa ususret Ratovima zvijezda: SF & Fantasy kviz poslužit će kao idealna prilika za dobru zabavu i zagrijavanje za izlazak filma Ratovi zvijezda: Posljednji Jedi u naša kina.

Film dolazi 14. prosinca, a četiri dana prije toga pod vodstvom stand-up majstora Gorana Vugrineca Goca prisjetit ćemo se nekih od najboljih književnih, filmskih i televizijskih naslova iz ova dva vrlo bogata žanra.

Glavni pokrovitelj KOZe je, dakako, Staropramen, ali tu su i naši dragi sponzori Room Escape by Fox in a Box, The Red Apple Pub, Tehnički muzej Nikola Tesla, Miss Donut, i mnogi drugi. Za vas smo pripremili stotinjak pitanja raspoređenih u pet različitih kategorija.

Uz bogat nagradni fond za dvije najbolje ekipe osigurali smo i puno nagrada za veliku lutriju koju ćemo održati pod pauzama dok se vaši bodovi zbrajaju. Svaka ekipa može se sastojati od minimalno dvije i maksimalno četiri osobe, a ako vas je kojim slučajem više, nije problem - samo ne smijete igrati finale zbog brojčane prednosti nad ostalim ekipama.

Želite li zaigrati naš SF & Fantasy kviz, molimo vas da svoje ekipe što je prije moguće prijavite putem ovog linka:

PRIJAVA ZA KOZu: SF & FANTASY KVIZ

Sudjelovanje se naplaćuje 20 kuna po članu ekipe, pola litre Staropramena toči se za 10 kuna, a slava i čast su neprocjenjivi. Vidimo se u nedjelju, 10. prosinca!