Krajobrazi Denisa Kujundžića

Denis Kujundžić hrvatski je suvremeni umjetnik, slikar, odan ulju i platnu, vjeran neiscrpnim motivima podneblja u kojem živi i u kojem je rođen, kraja izrazite ljepote,čarobne prirode u kojoj ispremiješani žive i kamen i voda i zelenilo i zemlja, tvoreći na ciklusu slika Arkadiju, imaginarnu zemlju, koju smo tako često zamišljali i željeli u teškim trenutcima snažno prigrliti.

Kujundžić slika neposredne motive koji se rasprostiru unakolo, tražeći u njima one elemente koji će te ionako lijepe prizore, učiniti još ljepšim, neopisivo lijepim. Slikar je zadivljen prirodom i njezinom mnogostrukim licima, često i nedpredvidivim ali i nevjerojatno privlačnim, živim, trajnim. Osobito se ističu ulja na kojima dominira voda jer voda je život, voda omogućuje život jer voda ima nadnaravnu moć, doista.

Jednako tako slikar slika i primorske motive od priobalja i otoka do starih gradova koji su se stisnuli na obali ispod kamenih gora koje streme oduvijek uvis, stalno prijeteći da će nas odgurati u more, ističući povijesno naslijeđe vješto i prirodno ukomponirano u sadašnjost.

Njegovi su kolori, moćni, razorne blistavosti, zeleniji od svake trave, žući od svakog zlata i pšenice, plaviji od mora, nastavajući svaki kvadratni centimetar platna, ali odmjereno, precizno dozirano. Kujundžićev slikarski opus primarno je koloristički definiran jer boja je sve.

Kujundžićevi slikarski zapisi jedinstveni su dnevnik putovanja na nevelikim udaljenostima, od kuće do brda i vinograda, pored hladne vode koja šumi i u kojoj se ogledamo ili do obale, do sjena kamenih gradova pored mora, bilježeći trenutne impresije i često ne nalazeći pravih riječi, ali zato kist vješto govori u sprezi s bojom i sjećanjem na doživljeno i viđeno.

Denis Kujunžić dugogodišnji je profesionalni fotograf ,utjecaj fotografije zacijelo mu je pomogao u dobrom kadriranju i zalaženju u dubinu prostora .Njegova ulja su na slikaru svojstven način su i bijeg od fotografskog ,stvarnog, realnog. Potezi širokim pinelom nekad graniče sa apstrakcijom ali gledajući njegove slike iz šireg rakursa tu je još uvijek prepoznatljiv motiv uz naglašenu lirsku izražajnost.

Opus krajobraza, što iz Dalmatinske zagore, što primorskih, hrvatskog umjetnika,slikara Denisa Kujundžića iz Imotskog, vrlo je osebujan, ispisan specifičnom gestom kista, u odabiru tema i motiva podložan prostorom okruženja i mjestom življenja i povremenim posjetama gradova na nedalekoj obali.

Jedan ozbiljan odabir iz ciklusa krajobraza srednjih formata za izložbu bio bi idući logični potez slikara Denisa Kujundžića jer doživjeti niz djela na jednom mjestu, svakako daju lijepo zaokružen dojam.