Krv život znači - darujte je!

Krv je životvorna tekućina koja dostavlja kisik svim stanicama u tijelu. Ona je svojevrsni organ, vezivno tkivo. Donosimo više i manje poznate zanimljivosti o krvi.

Odrasla osoba od 70-ak kilograma ima u svojoj cirkulaciji između 4, 4 i pol do 5 litara krvi. Žene nešto manje, muškarci nešto više, tu je i raspodjela mišićno i masno tkivo.

Krv koja cirkulira našim tijelom 55 posto je plazma, 40 posto je crvenih krvnih stanica, 4 posto je krvnih pločica, i 1 posto je leukocita, tj. bijelih krvnih stanica koji se većinom sastoje od neutrofilnih stanica koje štite organizam od infekcija i upala.

Postoje različiti sustavi krvnih grupa, njih čak 36. Najpoznatiji sustav krvnih grupa je AB0 otkriven još 1900. godine. Sljedeći sustav bio je Rh faktor, plus i minus.

Po učestalosti, najčešća u Hrvatskoj bila bi krvna grupa A sa nekih 42%. Slijedila bi krvna grupa 0 s oko 34%, zatim B s nekih 18% i AB kao rjeđa s nekih 8%. To je ukupno gledajući i plus i minus. Prelazeći na sljedeću podjelu, kada bismo promatrali samo Rh, kod nas ima nekih 80% RH plus.

Pri transfuziji krvi, grupa 0 je univerzalni davatelj, a grupa AB je univerzalni primatelj.

U Hrvatskom zavodu za transfuzijsku medicinu dnevno se prikupi oko 400 doza krvi iz Zagreba i okolice, a cijela Hrvatska na dnevnoj razini prikupi oko 700 doza krvi. Od svakog darivatelja se uzima 450 ml pune krvi koja se naknadno razdvaja na pojedine krvne pripravke.

Upravljanje zalihama u banci krvi je zahtjevno, različiti krvni pripravci imaju različit, nazovimo ga - rok trajanja. Eritrociti pohranjeni na 4 stupnja celzijusa u hladnjaku mogu postići terapijski učinak unutar 35 dana, plazma se mora naglo zamrznuti i kada se čuva na ispod -25 °C može trajati do 3 godine.

Prije darivanja krvi osoba prolazi liječnički test i test hemoglobina to jest željeza u krvi. Svaki zdrav čovjek od 18 do 65 godina - 70 ako je redoviti davatelj - može dati krv, muškarci svaka 3 mjeseca, a žene svaka četiri.