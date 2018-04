Kultur Shock se konačno vraća u Zagreb - 18.7.2018. Vintage Industrial

U srijedu 18. srpnja, taman u pola ljeta nagradi svoje tijelo i duh s malo Kultur Shocka, koji se nakon 3 godine vraćaju u metropolu i to s novim EP-om 'Drama', koji će premijerno predstaviti kao najbolji uvod u novi album koji uskoro slijedi, uz sve one dobre stare stvari.

Američki bend predvođen Sarajlijom čiji koncerti su tsunami energije i emocija i čiji je stil teško definirati - gypsy punk premazan rock, metal i sevdah momentima...

Ako voliš SOAD ili Gogol Bordello ili Manu Chao ili Gang Of Four ili ThePoguese i to s malo balkanskog začina, onda voliš i Kultur Shock. Bend Kultur Shock osnovan je 1996. u Seattleu pod vodstvom Srđana Jevđevića koji je oko sebe, uz snage iz bivše države, okupio i svjetska imena, te svojim nastupima oduševio Krista Novoselića i Jelloa Biafru. Takva reputacija underground atrakcije po Americi dovela ih je do potpisivanja ugovora s izdavačkom kućom Billy Goulda, basiste slavnih Faith No More.

Kad smo već kod bitnih imena, spomenut ćemo različite suradnje članova Kultur Shocka: Esma Redzepova, Serj Tankian, Yuri Yunakov, Ivo Papasov, Robert Soko, Gogol Bordello, Balkan Beat Box, Beirut, Slavic Soul Party!, La Plebe, Dubioza Kolektiv, Alexander Hacke, Jack Endino, Edo Maajka...

Možemo se pozvati na precizan uvodnik intervjua s bendom za zaboravljeni pokušaj hrvatske edicije Rolling Stonea: „Od 1996. do danas, američka grupa Kultur Shock predvođena Srđanom "Ginom" Jevđevićem objavila je osam studijskih i tri live albuma, dva DVD-a, odsvirali su gotovo tisuću koncerata širom svijeta na više od 40 europskih, desetak sjevernoameričkih i nekoliko azijskih turneja. Koliko u žestokom rocku, Kultur Shock je toliko i u naslijeđu balkanskog zvuka, tako da ih kritika često svrstava u gipsy punk rock ili etno metal ladicu.

Svoj prvi nastup na istom tom Balkanu grupa je odsvirala nakon deset godina postojanja, 2006. na 10. Art & Music festivalu u Puli. Glazbeni šok je bio jednak oduševljenju, a od tada Kultur Shock nam često gostuje i puni koncertne prostore mimo svih promotivnih pravila showbizza."

ČLANOVI:

Gino Yevdjevich - vokal, perkusije

Val Kiossovski - gitara, vokal

Chris Stromquist - bubnjevi i perkusije

Guy M. Davis - bas, vokal

Amy Denio - saksofon/klarinet, vokal

Matty Noble - violina

DISKOGRAFIJA:

1999. Live in Amerika

2001. FUCC the I.N.S.

2004. Kultura-Diktatura

2006. We Came to Take Your Jobs Away

2008. Live in Europe

2009. Integration

2011. Ministry of Kultur

2012. Tales of Grandpa Guru, Vol. 1

2014. IX

2015. Live at Home

2016. Tales of the Two Gurus, Vol. 2

2018. Drama EP