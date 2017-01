Kvasac briše bore bolje od botoxa

Bore nas svako jutro podsjećaju na prolaznost vremena, pa nije ni čudo da se toliko ljudi odlučuje na raznorazne zahvate, od botoxa do zatezanja lica kako bi pokušali vratiti vrijeme unatrag.

No, umjesto da bacate gomile novaca na umjetan izgled, svratite do kuhinje i uzmite - kvasac. Ukoliko ste ga dosad koristili samo u kuhinji, vrijeme je da to ispravite. Kvasac je puno više od 'onoga što diže tijesto'.

Zahvaljujući vitaminu B kojim obiluje, kvasac blagotvorno djeluje na našu kožu i kosu. Kožu čisti, čini blistavom i briše joj bore, a kosu jača, drži je tamo gdje joj je mjesto (ne na vašoj četki) i čini ju sjajnijom.

Stoga, odvojite malo vremena za sebe i namažite se kvascem.

Recepti za maske za lice s kvascem

Za normalnu kožu kocku svježeg kvasca pomiješajte s tri žlice toplog mlijeka, nanesite na očišćenu kožu i držite 15 minuta.

Za masnu kožu žlicu kefira razblažite s dvije žlice jogurta i dodajte 1/4 kocke svježeg kvasca. Nanesite na očišćeno lice i držite 20 minuta pa isperite toplom vodom.

Za suhu kožu pola kocke svježeg kvasca pomiješajte s nekoliko žlica toplog mlijeka, žlicom meda i žlicom brašna. Miješajte dok ne dobijete homogenu smjesu koju ćete nanijeti na očišćeno lice. Držite 20 minuta ipaisperite vodom.

Masku stavljajte jednom tjedno i koža će vam biti zahvalna.