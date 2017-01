La La Land dobio 14 nominacija za Oscara

Dodjela filmske nagrade Oscar bit će održana 26. veljače, a danas su objavljene nominacije.

Prema predviđanjima, film "La La Land" postao je potpuni rekorder s 14 nominacija za Oscara. Film Damiena Chazellea tako je izjednačio rekord po broju nominacija, kojeg su držali "Titanic" i "Sve o Evi".

Najbolji film:



Arrival

Fences

Lion

Hell or High Water

La La Land

Moonlight

Manchester by the Sea

Hacksaw Ridge

Najbolja glumica:

Isabelle Huppert, Elle

Ruth Negga, Loving

Natalie Portman, Jackie

Emma Stone, La La Land

Meryl Streep, Florence Foster Jenkins

Najbolji glumac:

Casey Affleck, Manchester by the Sea

Andrew Garfield, Hacksaw Ridge

Ryan Gosling, La La Lan

Viggo Mortensen, Captain Fantastic

Denzel Washington, Fences

Najbolji redatelj:

Denis Villeneuve, Arrival

Mel Gibson, Hacksaw Ridge

Damien Chazelle, La La Land

Kenneth Lonergan, Manchester by the Sea

Barry Jenkins, Moonlight

Najbolja sporedna glumica:

Viola Davis, Fences

Naomie Harris, Moonlight

Nicola Kidman, Lion

Octavia Spencer, Hidden Figures

Michelle Williams, Manchester by the Sea

Najbolji sporedni glumac:

Mahershala Ali, Moonlight

Jeff Bridges, Hell or High Water

Lucas Hedges, Manchester by the Sea

Dev Patel, Lion

Michael Shannon, Nocturnal Animals

Najbolji strani film:

Land of Mine

A Man Called Ove

The Salesman

Tanna

Toni Erdmann

Najbolji izvorni scenarij:

Hell or High Water

La La Land

The Lobster

Manchester by the Sea

20th Century Women

Najbolji adaptirani scenarij:

Arrival

Fences

Hidden Figures

Lion

Moonlight

Najbolja šminka i frizure:

A Man Called Ove

Star Trek Beyond

Suicide Squad

Najbolja kostimografija:

Allied

Fantastic Beasts

Florence Foster Jenkins

Jackie

La La Land

Najbolja glazba - originalna pjesma:

"Audition", La La Land

"Can't Stop the Feeling", Trolls

"City of Stars", La La Land

"The Empty Chair, Jim": The James Foley Story

"How Far I'll Go", Moana

Najbolja filmska glazba:

Jackie

La La Land

Lion

Moonlight

Passengers

Najbolji vizualni efekti:

Deepwater Horizon

Doctor Strange

The Jungle Book

Kubo and the Two Strings

Rogue One

Najbolji dokumentarni kratki film:

Extremis

4.1 Miles

Joe's Violin

Watani: My Homeland

The White Helmets

Najbolji dugometražni dokumentarni film:

Fire at Sea

I AM Not Your Negro

Life Animated

OJ: Made in America

13th

Najbolja montaža filma:

Arrival

Hacksaw Ridge

Hell or High Water

La La Land

Moonlight



Najbolja montaža zvuka:

Arrival

Deepwater Horizon

La La Land

Sully

Najbolji produkcijski dizajn:

Arrival

Fantasict Beasts

Hail Caeasar

La La Land

Passengers

Najbolji kratki animirani film:

Blind Vaysha

Borrowed Time

Pear Cider and Cigarettes

Pearl

Piper

Najbolji dugometražni animirani film:

Kubo and the Two Strings

Moana

My Life as a Zucchini

The Red Turtle

Zootopia

Najbolja kinematografija:

Arrival

La La Land

Lion

Moonlight

Silence