LAB&TD/ premijera - Aleksandar Švabić: Jedan mrtav čovjek

LAB &TD predstavlja premijernu izvedbu predstave Jedan mrtav čovjek autora i redatelja Aleksandra Švabića koja će se održati će u utorak, 16. svibnja u dvorani SEK Teatra &TD, u 20 sati. Ulaz na premijeru isključivo je moguć uz pozivnicu.

Autor i redatelj: Aleksandar Švabić

Dramaturška savjetnica: Jasna Grujičić

Scenski pokret: Staša Zurovac

Igraju: Nataša Kopeč, Mirta Polanović, Dean Krivačić, Sven Jakir i Domagoj Janković

Reprize: 17. i 18. 5., 20 sati

Besmisao je odsustvo smisla, pa bih mogao reći da apstrakcija to podrazumijeva?

Postpogrebna situacija u kojoj je pet živih lica u odnosu na jednoga mrtvog čovjeka. Njih ima, njega nema. Branko Črnac Tusta (Kud Idijoti) umro je 14. listopada 2012. S njime umrla je i ideja koja je davala ništa drugo nego smisao (po meni, jedini je smisao romantika bilo koje vrste). Ova lica na sceni ostavljena su bez smisla, njihovo postojanje je besmisleno.

„Stotine primjera me je još više uvjerilo da je naziv albuma Glupost je neuništiva bio savršeno točan. Samo što sam ja u međuvremenu postao tolerantniji prema gluposti i prihvaćam je kao dio ljudskoga življenja. Ljudi imaju pravo biti glupi, to se ne može ukinuti dekretom. Osim toga, ima gorih stvari: egoizam, zloba, sadizam, terorizam, na primjer, popis je poduži... To uopće ne znači da na svijetu ne postoje pametni ljudi, dobre ideje, genijalna djela, zdrave stvari. Postoje naravno, ali kad je glupost u pitanju - to je korijen koji se teško čupa."

B.Č. Tusta

LAB&TD usmjeren je na podršku autorima mlađe generacije kako bi im se olakšala afirmacija i istraživanje. LAB je, kao što sama riječ kaže, laboratorij - mjesto istraživanja, prostor u kojem su pogreške dozvoljene i prostor koji dopušta autorima da se razvijaju, da propitkuju, istražuju, prostor koji potiče i afirmira slobodu stvaralaštva.