Lačni Franz & gosti & Rezerve 23. ožujka u Boogaloou

U četvrtak 23. ožujka u zagrebački Boogaloo Club dolaze slovenske novovalne legende Lačni Franz sa Zoranom Predinom na čelu koji su obilježili sredunu osamdesetih i slovili za jedan od najboljih ex-yu grupa tog vremena.

Pored Lačnog Franza će nastupiti i gosti od kojih je za sada objavljena poznata zagrebačka kantautorica Sara Renar, a očekujemo još nekoliko gostiju iznenađenja. Kao uvod u ovaj koncert će nastupiti nove nade hrvatske rock scene, makarske Rezerve koji su zainteresirali javnost svojom obradom pjesme „Zona sumraka" u originalu od zagrebačkih legendi novog vala, grupe Film i koju je pohvalio i sam Jura Stublić. Rezerve su snimili već nekoliko uspješnih video spotova, a uskoro spremaju objavljivanje svojeg prvog albuma za Croatia Records.

Lačni Franz 2017.

Grupa Lačni Franz nastala je 1979. godine u Mariboru, u doba ekspanzije punk rocka i novog vala. Naziv grupe, znači gladni Franz, kao paralela na osobu iz knjige „Kvaka 22", Hungry Joe-a i njegovu glad za rock glazbom. Iako glazbeno nisu tipični predstavnici post punka i novog vala, jer u svoj glazbi imaju puno elemenata jazz i ine glazbe, zbog svojeg modernog glazbenog izraza i pjesničke, često i provokativne lirike ih svrstavamo u tadašnju novovalnu scenu uz Buldožer, Pankrte, Paraf, Azru, Idole, Haustor, Električni Orgazam, Šarlo Akrobata,.... sa kojima su u to vrijeme često i nastupali.

Zoran Predin, pjevač i vođa grupe, pisao je tekstove od uznemiravajućih balada kao „Ne mi dihat za ovratnik", „Lipa zelenela je", preko ljubavnih pjesama „Čakaj me", „Naj ti poljub nariše ustnice", sve do pjesama sa socijalnom i političkom tematikom „Praslovan", „Naša Lidija je pri vojakih". U uvijek zelenim tekstovima lirika Zorana Predina provoicira kao ironični sarkazam jer nestašno miješa erotiku sa politikom i društvene tabue sa crnim humorom. Okosnicu grupe činili su Zoran Predin i gitarist Oto Rimele. Njihov najuspješniji period u radu je bio je u 1980-ima, kada objavljuju albume „Ikebana", „Adijo pamet", „Ne mi dihat za ovratnik", „Slišiš, školjka pokje ti!", „Slon med porculanom",„Na svoji strani" sa kojima postižu velike uspjehe.

Do 1995. godine je Lačni Franz objavio dvanaest studijskih i jedan live album. Grupa se nakon toga razilazi, povremeno, na godišnjice okuplja, no tek 2014. godine, nakon dugogodišnjeg nagovaranja publike, Zoran Predin je oživio koncertni program Lačnog Franza i uz četiri muzičara krenuo na klubsku turneju po svim većim gradovima bivše Jugoslavije. Uskoro se pojavljuje i prvi novi snimak „Jebivetar Junior" koji je iznenadio sve, naroćito one koji su očekivali pospanu nostalgiju. Novi Lačni Franz svira žestoko i beskompromisno.



2016. godine Lačni Franz obajvljuje novi studijski album "Svako dobro" u izdanju Croatia Recordsa. Taj je album glazbena kritika uvrstila među najbolje prošlogodišnje albume. Zanimljivo je da je cijeli album otpjevan na hrvatskom jeziku, za razliku od prijašnjih koji su bili na slovenskom. Album "Svako dobro" je nedvojbeno jedan od najiščekivanijih albuma zadnjih godina i najvećih diskografskih događaja u regiji, koji donosi deset Predinovih autorskih pjesama, a svoj doprinos kao autor glazbe na jednoj pjesmi je dao i Oto Rimele. Album "Svako dobro" donosi fantastičnu kombinaciju onoga po čemu su pojedinačno i zajedno i zaslužili svoj status - odlične, žive bendovske svirke i inteligentno duhovitih tekstova osobne i društvene tematike.

Nakon singlova "Daj pusu, daj pusu" i "Vaš as na deset", bend predstavlja spot za treći singl "Svako dobro". Spot je snimljen u zagrebačkoj Tvornici kulture gdje je Zoran Predin uz pomlađeni sastav koji čine Anej Kočevar (bas), Luka Čadež (bubanj), Boštjan Artiček (klavijature) i Klemen Lombar (gitara) nastupom oduševio publiku. Režiju spota potpisuje Dinko Passini.

Naravno, novi Lačni Franz u živo izvodi sve svoje stare hitove, ovoga puta u novim sviježim aranžmanima pa će tako i u četvrtak 23. ožujka u zagrebačkom Boogaloo Clubu proći kroz cijelu karijeru jednog od najboljih grupa sa ovih prostora uz pokuju pjesmu sa novog albuma. Uz Saru Renar će nastupiti još nekoliko gostiju iznenađenja, a kao predgrupa će nastupiti nove nade hrvatske rock scene, makarske Rezerve koji su osvojili publiku sa svojim singlovima „Ne voli, ne voli" i „Madona".

Vrata kluba se otvaraju u 20 sati, a koncert će početi u 21 sat. Cijena ulaznica iznosi 60 kn u pretprodaji i 80 kn na dan koncerta. Također su u prodaji i VIP ulaznice uz koju gosti imaju osigurano sjedeće mjesto na povišenoj etaži sa šankom i konobarom. Cijena VIP ulaznica iznosi 120 kn u pretprodaji i 150 kn na ulazu i broj im je limitiran.. Pretprodajna mjesta: Boogaloo - Ulica grada Vukovara 68 (radnim danom od 08 - 15 sati), Dirty Old Shop - Tratinska 18, Rockmark - Berislavićeva 13, Kloto - Masarykova 14, Eventim, www.eventim.hr.