Laser koji bi svjetlost mogao pretvoriti u materiju?

Više od 11 desetljeća poznato nam je da su materija i energija izmijenjive. Razvoj nuklearne energije pokazao nam je da se materija može pretvoriti u energiju, no pretvorba energije u materiju još uvijek nije omogućena.

No kako bi se to ipak postiglo trenutno se na različitim stranama svijeta planiraju i izrađuju najbolji laseri ikad osmišljeni, a najpoznatija 3 su kineski Station of Extreme Light (SEL), ruski Exawatt Center for Extreme Light Studies (XCELS) i američki Optical Parametric Amplifier Line (OPAL).

Tri spomenuta lasera trebala bi zauvijek promijeniti sve što smo dosad znali o laserima. Snaga najjačeg dosadašnjeg lasera iznosi 5.3 milijuna milijardi watta ili 5.3 petawatta, a on je u vlasništvu Ruxina Lia i njegovih kolega u Shanghaiu. Li se nada da bi do 2023. snaga lasera mogla dostići 100 PW.

Ruski laser još je u fazi razvoja, no ruski sreučnjaci smatraju da pi mogao postići snagu od 180 PW. Laseri bi trebali raditi na principu ispuštanja slabijih pulseva (od 15 i 30 PW) i njihovu kombinaciju u jedan jaki.

Takav pristup zahtjeva ekstremnu preciznost, a čak i najmanja varijacija u temperaturi može kompromitirati postignuća jakog pulsa. Iz tog razloga, Amerikanci žele jednim pulsem postići snagu od 75 PW.

Kako bi se oslobodila velika količina energije i pretvorila fotone u elekrone i pozotrone, potrebno je "slomiti vakuum". Li i kolege to namjetavaju postići tako da laserom pogode metu od helija pri čemu se oslobađaju elektroni. Neki od fotona nastali udarom odbit će se od elektrona i zabiti se u druge fotone, stvarajući kombinaciju tvari i antitvari.

Ako Li uspije slomiti vakuum, to će promijeniti nači na koji pristupamo fizičkim zakonima.