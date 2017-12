Legendarni panksi GBH u utorak 12.12. otvaraju 5 dana proslave u Vintage Industrialu

Već je 5 godina prošlo od kad smo otvorili vrata Savske 160, kroz koju je protutnjala hrpetina umjetnika, glazbenika, turista, gostiju svakodnevnih i putnika nenamjernika... Zato smo odlučili za 5. rođendan, ponuditi vam 5 odličnih dana raznolike glazbe i zabave. Pa hajdmo, počet...

Prvi po redu su povratnici u Vintage Industrial, britanske punk/rock legende GBH, koji otvaraju tjedan slavlja, u utorak 12. prosinca i to u sklopu promocije novog im albuma 'Momentum' koji izlazi nakon 7 godina studijske pauze - slavimo duplo.

Punk rock legende GBH osnovani su 1978. u Birminghamu, a sa prvim singlovima 'No Survivors' i 'Give Me Fire' probijaju se na 'Top Of The UK Charts' te odma plijen pažnju svojim specifičnim hardcore/punk/rock zvukom i ekscentričnim punk imageom dugačke kose dignute u zrak.

Kroz godine GBH izdaju cijeli niz albuma, pune dvorane po cijelom svijetu, pjevač Colin postaje ikona punk scene, a njihov logo se nalazi na gotovo svakoj kožnoj jakni punkera širom svijeta. Zahvaljujući svojoj beskompromisnosti i originalnosti postaju jedan od največih punk rock bendova druge generacije uz The Exploited, Dead Kennedys, UK Subs, Discharge.

Zbog svojeg koketriranja sa metal zvukom cijela moderna metal scena navodi GBH za jedne od svojih uzora pa tako i Sepultura, Metallica, Slayer, a prozvani su i 'Motorhead on 45' (ubrzani Motorhead).

Nakon 7 godina pauze, imaju novi album 'Momentum' (17.11. Hellca Records), s kojeg ćete, uz sve stare hitove, moći premijerno čuti 12.12. u Vintage Industrialu.

GBH su prvi puta nastupili u Zagrebu 1987. u legendarnom Kulušiću, zatim 2009. u Boogaloou, te 2014. U našoj maloj hiži - Vintage Industrialu, gdje je u posljednjih 5 godina prošao velik broj punk/rock heroja, a i ostalih....

OSTALI DANI 5. ROĐENDANA Vintage Industriala:

13.12. Smoke Mardeljano https://goo.gl/qSRjUx

14.12. Letu Štuke https://goo.gl/axrEo9

15.12. Rođendanska redaljka https://goo.gl/PTo9z7

16.12. Grandpa's Finest https://goo.gl/EekCGp