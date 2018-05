Leprous i Agent Fresco u Močvari 14. rujna

Norveški metalci Leprous dolaze u zagrebačku Močvari u petak, 14. rujna u društvu islandskog benda Agent Fresco.

Leprous - "From The Flame"

Leprous se nalaze na svjetskoj turneji na kojoj promoviraju album "Malina", svoje peto studijsko djelo koje predstavlja djelomičan odmak u dosadašnjem zvuku i približavanje rocku. Leprous su diskografski aktivni cijelo desetljeće, a prijelomni album, "Bilateral", objavili su 2011. godine te dobili veću pažnju europske publike i medija. Jednak uspjeh bilježe i nasljednici "Coal" i "The Congregation", ali i aktualno izdanje, izrazito hvaljeno od kritike. Metal Hammer istaknuo je da bi "Malina" po svemu Leprous trebala promovirati u veliko metal ime.

Agent Fresco - "See Hell"

U Močvari će im se pridružiti sjajni Islanđani Agent Fresco koji stvaraju glazbu na granici između popa, alter i math rocka, a iza sebe imaju dva albuma i jedan EP.

Ulaznice su po cijeni od 90 kn u prodaji su do 17. lipnja. Od 18. Lipnja do 13. Rujna cijena će im iznositi 100 kn, a na dan koncerta 120 kn. Službena prodajna mjesta su Dirty Old Shop (Tratinska 18), Rockmark (Berislavićeva 13), prodajna mjesta Eventima i online www.eventim.hr.