LG i HERE partneri u razvoju sustava za autonomna vozila

LG Electronics (LG) je sklopio partnerstvo s tvrtkom HERE Technologies (HERE), globalnim pružateljem usluga lociranja i digitalnih karata, kako bi ponudio novu generaciju telematskih rješenja za autonomna vozila.

Rješenje uključuje LG-evu naprednu telematsku tehnologiju s iznimno preciznim kartografskim podacima i uslugama lociranja HERE Open Location Platform. Kroz planiranu suradnju, obje tvrtke nastoje pružiti podršku proizvođačima automobila diljem svijeta pružanjem komunikacijskog čvorišta robusnih i sigurnih podataka za automatizirane i potpuno autonomne automobile.

Telematika je grana industrije koja uključuje telekomunikacije i informatiku te koja osigurava sigurnost vozila i dodatne funkcije poput navigacije, utvrđivanja lokacije, slanja hitnih informacija putem različitih komunikacijskih tehnologija kao što su GPS i DMB mreže (Digital Multimedia Broadcasting Networks) ili Bluetooth, Wi-Fi i mobilna komunikacija. Kao lider na globalnom telematskom tržištu od 2013. godine, LG je predan uvođenju rješenja nove generacije, koja nude izuzetno precizne kartografske informacije kojima bi se zadovoljile potrebe brzorastuće industrije autonomnih vozila.

HERE je vodeći svjetski pružatelj kartografskih podataka i usluga lociranja u automobilskoj industriji, čija je tehnologija ugrađena u preko 100 milijuna vozila. S proizvođačima automobila tvrtka radi i na razvoju HD live karte, svoje izuzetno precizne kartografske usluge u cloudu koja podržava povezane ADAS sustave (Advanced Driver Assistance Systems) i rješenja za automatiziranu vožnju. HD live karta, koju LG namjerava implementirati u zajedničko rješenje za proizvođače automobila, prepoznaje sve ceste i okolne značajke kao što su crte na kolniku, znakovi za zaustavljanje, pješački prijelazi, znakovi za ograničenje brzine i semafori. Vrijednost intelektualnog vlasništva te potencijal tvrtke HERE prepoznao je konzorcij globalnih automobilskih tvrtki Audi, BMW i Daimler koje su ju 2015. kupile. Od tada HERE privlači investitore iz cijele tehnološke industrije.

Kada bude potpuno razvijena, telematika će kao komunikacijsko čvorište imati ključnu ulogu u autonomnim vozilima. Kao prvo, senzori u ADAS sustavima, koji se sastoje od kamera, radara i svjetlosnog zamjećivanja, „skeniraju" okruženje i šalju podatke u cloud zajedno s informacijama o vozilima u blizini prikupljenim putem sustava V2X (Vehicle-to-Everything). Sve prikupljene informacije višestruko se analiziraju i prosljeđuju u telematske sustave vozila za formiranje prilagođenih instrukcija za vožnju.

LG-eva telematska rješenja podržavaju različite komunikacijske tehnologije: GPS, Bluetooth, Wi-Fi i mobilne komunikacije. LG-evi inženjeri neumorno rade i na razvoju proizvoda s podrškom za tehnologiju 5G koja će biti četiri do pet puta brža od LTE-a uz 90-postotno smanjenje latencije, što je idealno za rad autonomnih vozila sljedeće generacije.

„Uzbuđeni smo što možemo predstaviti novi standard za rješenja na području autonomnih mobilnih komunikacija u suradnji s tvrtkom HERE koja ima nenadmašnu tehnologiju navođenja automobila", rekao je Lee Woo-jong, predsjednik kompanije LG Vehicle Components. „S partnerima kao što je HERE, LG može nastaviti unapređivati sljedeću generaciju tehnologija kod povezanih automobila te tako pomoći pripremiti njihove proizvođače za eru samovožnje."

„Kako bi radila sigurno i učinkovito, autonomnim će vozilima trebati mnogo različitih izvora robusnih podataka i snažnih komunikacijskih tehnologija", rekao je Moon Lee, potpredsjednik tvrtke HERE Technologies APAC. „Vjerujemo da usluge zasnovane na Open Location Platform mogu igrati ključnu ulogu u telematskoj tehnologiji nove generacije za autonomna vozila, a uzbuđeni smo što na tome radimo s LG-em."