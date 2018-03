Life Of Agony stižu u Tvornicu kulture

Life Of Agony, kultna njujorška alt metal četvorka, dolazi 24. listopada u zagrebačku Tvornicu kulture na svoje prvo hrvatsko gostovanje.

Life Of Agony, mitsko ime američke i svjetske nezavisne scene dolazi u Hrvatsku po prvi put i to u sklopu aktualne turneje "Rise Of The Underground" koja prati prošlogodišnji album "A Place Where There's No More Pain". Grupa predvođena pjevačicom Minom Caputo, gitaristom Joey Z-em i basistom Alanom Robertom osnovana je 1989., a svijet osvojila fantastičnim debutom "River Runs Red" iz 1993., izdanjem kojeg je Rolling Stone uvrstio među 100 najboljih metal albuma svih vremena.

U istom desetljeću objavili su još dva albuma, "Ugly" i "Soul Searching Sun", nakon čega su se prvi put razišli. Prvi reunion trajao je od 2003. do 2011. tijekom kojih su izbacili ploču "Broken Valley". Drugi reunion započet je 2014. i dosad je donio hvaljen album "A Place Where There's No More Pain" te novitet na tradicionalno najnestabinijoj poziciji u bendu. Trojci se u siječnju pridružila bubnjarka Veronica Bellino koja je dosad nastupala s Jeffom Beckom i Richiem Samborom.

Povijest grupe Life Of Agony prepuna je uspona i padova, kao i osobnih kriza, tragedija i velikih životnih promjena (vokalistica Mina Caputo jedna je od najpoznatijih transgender osoba u glazbenom svijetu) članova benda koje se jasno mogu čuti u njihovim pjesmama. Bend je još u 90tima, kroz svega tri albuma stvorio izuzetno jaku i vjernu fan bazu zahvativši metal i grunge publiku, ali i surađujući i nastupajući s izvođačima kao što su Metallica, Ozzy Osbourne, Red Hot Chili Peppers, Biohazard, Megadeth i mnogi drugi.

Life Of Agony - "Dead Speak Kindly"

Ulaznice u prodaju kreću u srijedu, 21. ožujka po cijeni od 100 kn, što je iznos koji će se zadržati do 21. travnja. Od 22. travnja do 23. Listopada za ulaz će trebati izdvojiti 120 kn, a na dan koncerta 150 kn. Službena prodajna mjesta su Dirty Old Shop (Tratinska 18), Rockmark (Berislavićeva 13) i Aquarius CD Shop (Varšavska 13), sva prodajna mjesta Eventima i online www.eventim.hr.