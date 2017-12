Lijek za karcinom koji liječi HIV?

Objavljen je prvi slučaj lijeka za karcinom koji pomaže drastično i kontinuirano smanjiti nastajanje stanica zaraženih HIV-om, onih koje se ne mogu izliječiti standardnom terapijom.

Slučaj HIV pozitivnog pedeset jednogodišnjaka koji je primio terapiju za rak pluća jučer je prijavljen čaopisu "Annals of Oncology" i smatra se potencijalnim korakom u pravom smjeru prema pronalasku lijeka za HIV.

Terapija koju je primio koristi se za liječenje naprednog stadija raka, a izgleda da djeluje i na stanicama HIV-a koje omogućuju bolesti da se unatoč lijekovima zadrži u organizmu.

Autori pisma koje je slučaj obznanilo spomenutom časopisu govore kako je ovo samo jedan primjer od 50 slučajeva i jedini koji je pokazao rezultate pa su potrebna daljnja ispitivanja.

Virus HIV-a zahvaća bijele krvne stanice i imunološki sustav, čime onemogućava tijelu da se bori protiv infekcija.

Antiretrovirusne terapije sprječavaju virus HIV-a da se razmnožava, no ne mogu uništiti skrivene nakupine zaraženih bijelih krvnih stanica u koštanoj srži i mozgu. Takve stanice su u mirovanju pa ne proizvode HIV aktivno, zbog čega ih imunološki sustav ne može detektirati.

Spomenute nakupine stvaraju se u ranim stadijima zaraze HIV-om i mogu se aktivirati nakon prestanka uzimanja lijekova.

No tek se treba provjeriti može li se ovi rezultati ponoviti, a potreban je i oprez u interpretaciji ovog izoliranog slučaja. "Dok ne skupimo više podataka, prerano je govoriti o lijeku, no ovo je svakako jedan od novijih pristupa tretiranju HIV-a", govori profesor Etephen Evans iz London School of Hygiene and Tropical Medicine.

Dr. Andrew Freedman, sa Sveučilišta u Cardiffu tvrdi da ovaj slučaj pokazuje smanjenje problematičnih nakupina stanica HIV-a, no da se tek treba dokazati smije li se lijek korisitit kod pacijenata zaraženi HIV-om koji ne boluju od karcinoma.