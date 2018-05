Lisinski i Filharmonija predstavili nove sezone

Na konferenciji za medije koja se održala u srijedu, 23. svibnja u Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog, ravnatelj Dvorane g. Dražen Siriščević i ravnatelj Zagrebačke filharmonije, g. Mirko Boch, zajedno su najavili nove koncertne sezone svojih glazbenih institucija.

Dražen Siriščević predstavio je bogat koncertni program Koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog u sklopu njezina ciklusa Lisinski subotom, dok su koncertnu sezonu 2018./2019. Zagrebačke filharmonije predstavili ravnatelj Zagrebačke filharmonije, g. Mirko Boch i šef dirigent orkestra, karizmatični maestro David Danzmayr.

Ravnatelji su predstavili grandiozno otvaranje sezone obiju kulturnih institucija - dvije izvedbe „Simfonije nad simfonijama"- Mahlerove Simfonije tisuće pod ravnanjem maestra Dmitrija Kitajenka, uz mnoštvo izvođača - zborova i vokalnih solista koje će biti pravi uvod u bogatu glazbenu sezonu koja nas, sudeći prema najavljenom, očekuje od jeseni u Zagrebu.

Nastup mladog hrvatskog pijanista Ivana Krpana kojem predviđaju sjajnu glazbenu budućnost na Konferenciji za medije otkrio nam je samo dio glazbene poslastice koju nam ovaj pijanist priređuje na čak dvama koncertima u Lisinskom, najprije sa Zagrebačkom filharmonijom, a onda i s Belgijskim nacionalnim orkestrom.

"KLJUČ BESKONAČNOG" su čak petnaest veličanstvenih koncerata predstavljenih u sklopu novog ciklusa Lisinski subotom.

Uz proslavu četrdeset i pete godišnjice koncertne dvorane Lisinski, na pozornici će se naći najveći svjetski orkestri, dirigenti, solisti i hrvatska glazbena reprezentacija za neprocjenjive glazbene doživljaje.

Ciklus 29. rujna spektakularno otvara Zagrebačka filharmonija pod ravnanjem maestra Dmitrija Kitajenka, uz gostovanje Akademskog zbora Ivan Goran Kovačić te mnogih uglednih domaćih solista koji će zajedno izvesti Simfoniju tisuće Gustava Mahlera.

Dvorana će ugostiti jednog od čudesnih pijanista našeg vremena Daniila Trifonova 6. listopada, dok će 20. listopada SO i zbor HRT-a pod ravnanjem maestra Johna Axelorda te gostovanjem baritona Jubilanta Sykesa obilježiti 100. obljetnicu rođenja Leonarda Bernsteina izvedbom njegove "Mise".

Djela Bernsteina, ali ostale uspješnice američke glazbe dvadesetog stoljeća izvest će 17. studenoga SO i zbor Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu pod ravnanjem dirigenta Franza Antona Kragera. Jedan od najslavnijih, najznačajnijih, izvrstan svjetski simfonijski orkestar, Kraljevski Concertgebouw orkestar gostuje 24. studenog, pod ravnanjem glasovitog Philippea Herrewegha i uz fantastičnu violinisticu Isabelle Faust, što će zasigurno biti jedan od vrhunaca nove sezone.

Prva dama operne scene, sopranistica Krassimira Stoyanova, uz SO HRT-a pod ravnanjem Tončija Bilića 22. prosinca pjevat će arije iz najpoznatijih opernih djela dok će katedralni orguljaš crkve Notre-Dame u Parizu, Vincent Dubois 19. siječnja zagrebačkoj publici demonstrirati svoje virtuozno iskustvo.

Uvijek rado viđen gost ciklusa Lisinski subotom, redovito iz Dvorane ispraćen gromoglasnim aplauzom, maestro Ivan Repušić 2. veljače dovodi Orkestar Minhenskog radija i zbor Bavarskog radija s kojima će izvesti djela dvaju velikana - Verdija i Wagnera.

"Ciklus unutar ciklusa", veliki Ivo Pogorelić, 9. će veljače izvesti djela Mozarta, Liszta i Schumanna. Sir Andras Schiff ravnat će i svirati uz Orkestar doba prosvjetiteljstva 16. ožujka, dok se legendarni "pjesnik violine", Joshua Bell s kultnim komornim sastavom Academy of St. Martin in the Fields na pozornicu penje 30. ožujka. Ciklus će u samoj završnici ugostiti jedan od najvećih svjetskih orkestara, Kremeratu Balticu, pod umjetničkim vodstvom Gidona Kremera.

Litvanski komorni orkestar pod umjetničkim vodstvom Sergeja Krylova na rasporedu je 13. travnja, a na koncertu Belgijskog nacionalnog orkestra 4. svibnja, pod ravnanjem maestra Hugha Wolffa, gostovat će mladi hrvatski višestruko nagrađivan pijanist Ivan Krpan. Ciklus Lisinski subotom 11. svibnja zatvara zanimljiv projekt "Ritmofonija" u kojem sudjeluje SO, zbor i Bing bang ansambl Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu pod ravnanjem maestra Mladena Tarbuka te gostovanje solista Šimuna Matišića i Luisa Camacha Montealegre.

JER NISTE ČULI SVE! - slogan je pod kojim je Zagrebačka filharmonija predstavila novu koncertnu sezonu 2018./2019.

„148 godina orkestra i još niste čuli sve!" - uz smijeh je rekao Mirko Boch, ravnatelj Zagrebačke filharmonije, na Konferenciji za medije održanoj povodom predstavljanja nove sezone.

Zagrebačka filharmonija koncertnu sezonu otvorit će 27. rujna 2018. godine, koncertom pod ravnanjem jednog od najvećih dirigenata današnjice, maestra Dmitrija Kitajenka u uistinu grandioznom stilu. Uz gostovanje Akademskog zbora Ivan Goran Kovačić, Komornog zbora Ivan Filipović i Djevojačkog zbora Zvjezdice te mnogih uglednih vokalnih solista, Zagrebačka će filharmonija izvesti velebnu Simfoniju tisuće Gustava Mahlera i tako „simfonijom nad simfonijama" na impozantan način obilježiti početak nove sezone.

Crveni i Plavi ciklus i ove sezone najavljuju uistinu svjetska glazbena imena. Koncert kojim će ravnati bivši šef dirigent Zagrebačke filharmonije i miljenik zagrebačke publike, glasoviti Kazushi Ono, uz nastup već spomenutog Ivana Krpana, iznimno talentiranog mladog pijanista i dobitnika Nagrade Mladi glazbenik 2016. godine, jedan je od koncerata Crvenog ciklusa za koji će se zasigurno tražiti karta više.

Violončelist svjetskoga glasa Luka Šulić, senzacija je gdje god se pojavi, a njegovo ime i djelo dobro su znani široj javnosti. Upravo će virtuoz iz dua 2Cellos, pod ravnanjem maestra Dmitrija Kitajenka, uveličati jubilarni deseti po redu humanitarni Koncert za život u sjećanje na Anu Rukavinu i maestra Vjekoslava Šuteja. Luku Šulića čut ćemo u njegovom „klasičnom" izdanju - svoj povratak klasičnoj glazbenoj literaturi, i to onoj iz skladateljskog pera Čajkovskog, ovaj violončelistički virtuoz pretvorit će u glazbeni spektakl ništa manje glamurozan od sjaja slave i pozornica na kakvima smo ga navikli viđati u popularnom duu sa Stjepanom Hauserom.

Ljubitelji klavira u sezoni 2018./2019. također će doći na svoje. Dejan Lazić, Goran Filipec, William Wolfram te Claire Huangci, vrhunski su pijanisti koji će se predstaviti zagrebačkoj publici. Uz njih, u novoj sezoni očekuje vas i veliki broj istaknutih violinista, kao što su Alexandra Soumm, Ziyu He i osebujni Vadim Gluzman. Jedan od vrhunaca nove sezone nastup je i jednog od najboljih udaraljkaša svijeta, Colina Currieja.

Nakon iznimno uspješne sezone 2017./2018. i niza rasprodanih koncerata od Stjepana Hausera do Amire Medunjanin i od rock-opere Jesus Christ Superstar do slavne kantate Carmina Burana, Off ciklus Zagrebačke filharmonije i u novoj sezoni pruža puno dobih razloga da ponovno "isključite probleme" i "uključite" ono što svi najviše volimo - dobru glazbu!

Ima li boljeg načina da uđemo u novu sezonu Off ciklusa od najvećih hitova Pink Floyda, Deep Purple, AC/CD, Queena, Led Zeppelin i U2 u simfo-rock spektaklu "Rock the Opera"! Ili boljeg nastavka od gostovanja kultnoga kubanskog jazz pijanista Gonzala Rubalcabe, kojega slavni maestro Sir Simon Rattle naziva "jednim od najvećih pijanista svijeta"!

U OFF ciklusu očekuju nas i druge glazbene poslastice: nesvakidašnja izvedba kultnih "Slika s izložbe" ruskoga klasika M.P. Musorgskog - ali s rock bandom koji će predvoditi nitko drugi doli šef-dirigent ZF-a, maestro David Danzmayr, kao i Gala večer najljepših stranica filmske glazbe u "raskošnom simfonijskom ruhu" Zagrebačke filharmonije.

Nova sezona OFF ciklusa donosi i novi način personalizirane pretplate, u kojoj peti koncert iz ciklusa svi pretplatnici mogu odabrati prema vlastitoj želji i odabiru. A taj izbor neće biti nimalo lak, jer s jedne strane očekuje nas legendarni makedonski gitarist Vlatko Stefanovski, a s druge - slavni svjetski violinist Julian Rachlin. I stoga, puno je novih razloga da vaš izbor u novoj sezoni budu upravo koncerti iz Off ciklusa, dok njegov atraktivni, bogati i raznoliki program doista potvrđuje kako još uvijek - definitivno! - "Nismo čuli sve"!

Maestro David Danzmayr na Konferenciji nam je otkrio da će u svojoj trećoj sezoni u ulozi šefa dirigenta orkestra poseban naglasak staviti na izvođenje djela hrvatskih skladatelja koji, kako kaže, „zaslužuju dobiti široku pozornost".

U suradnji s kinom Europa Zagrebačka filharmonija priprema nove filmske naslove u sklopu izrazito popularne Fil(m)harmonije, a nastavlja i s njegovanjem tradicionalnog Filharmonijskog bala uz još jedan doček Nove godine na balu iz snova.

Nova sezona donosi i nove svjetske turneje u zemljama i gradovima u kojima još nismo nastupali. Uz turneju orkestra u Italiji, dalekom Omanu i Kataru, orkestar Zagrebačke filharmonije očekuje, po prvi puta, gostovanje u Svetoj zemlji, gdje će naši muzičari nastupiti uz Jeruzalemski simfonijski orkestar.

Zagrebačka filharmonija u jesen će predstaviti i svoj drugi nosač zvuka u izdanju prestižne izdavačke kuće Oehms classics. Nakon CD izdanja na kojem je predstavljeno više raritetnih ostvarenja iz opusa velikog ruskog skladatelja Igora Stravinskog, pod vodstvom maestra Dmitirija Kitajenka, drugi nosač zvuka bit će još jedna posveta ruskoj skladateljskoj genijalnosti, ovaj put iz pera Čajkovskog i Glazunova. Još jedan nosač zvuka u izdanju ove cijenjene njemačke diskografske etikete još je jedan veliki i značajni korak u jačanju ugleda orkestra u međunarodnoj javnosti.