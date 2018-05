Ljekoviti čajevi za dobro jutro

Čaj je jedina konkurencija kavi kad su omiljeni napitci u pitanju, no u našim se krajevima uglavnom doživljava kao nešto što se pije samo kad si - bolestan.

No, čajevi donose toliko blagodati za zdravlje da se ne bi trebali ograničavati na njihovu konzumaciju samo kad smo bolesni, već ih piti svakodnevno.

Upravo iz tog razloga donosimo vam zdravstvene prednosti četiri najzdravija čaja prema mišljenju stručnjaka.

Hibiskus - za čaj se obično koriste čašice cvijeta, iako su i ostali dijelovi biljke, poput lišća, sjemena i korijena, sigurni za konzumaciju. Istraživanja su ukazala na to da ekstrakti lišća hibiskusa i hibiskus imaju antioksidacijske i antikancerogene učinke. Stoga, oni mogu zaštititi od djelovanja starenja slobodnih radikala na staničnoj razini, a mogu pomoći i u borbi protiv određenih vrsta stanica leukemije. Čaj od hibiskusa vezan je za kardiovaskularne prednosti, pomažući u reguliranju sistoličkog i dijastoličkog krvnog tlaka - tj. krvnog tlaka tijekom i između srčanog ritma.

Jasmin - to je zapravo zeleni čaj s dodanim cvjetovima jasmina koji daju bogatiju aromu, no uz to jasmin je povezan s poboljšanom fizičkim stanjem i smanjuje utjecaj stresa. Zato su neki istraživači eksperimentirali sa spojevima izvedenima iz ove biljke u potrazi za boljim terapijama. I, ako volite piti čaj od jasmina zbog njegovog mirisa, postoji dobar razlog. Istraživanje je pokazalo da miris čaja od jasmina umiruje i može pomoći regulirati raspoloženje.

Rooibos - poznat i kao crveni čaj priprema se od biljke Aspalathus linearis koja raste u Južnoj Africi. Istraživanja su pokazala da su antioksidativni učinci rooibosa slični, ako ne i isti, kao zelenog čaja. Za rooibos se kaže da je koristan u snižavanju krvnog tlaka i opuštajunju napetih mišićima, a i pomaže jetri pojačanim antioksidativnim kapacitetom kako bi se smanjila oštećenja uzrokovana toksinima koji prolaze kroz nju. Za razliku od zelenog ili crnog čaja, rooibos ne sadrži kofein, pa neće imati isti učinak i može se bez problema piti u večernjim satima.

Zeleni čaj - zeleni čaj dokazano može pomoći zaštititi različite aspekte našeg zdravlja. Jedna studija je otkrila da su sudionici koji su konzumirali ekstrakt zelenog čaja imali bolju povezanost između frontalnih i parietalnih režnja mozga, dvije regije uključene u procese učenja, pamćenja i odlučivanja. Zdravstvene prednosti koje donosi zeleni čaj povezane su s njihovim sadržajem polifenola, koji su mikronutrijenti s antioksidativnim svojstvima. Kao antioksidanti, ove tvari mogu zaštititi od djelovanja slobodnih radikala, što inducira tip staničnog oštećenja u skladu s starenjem. Za taj isti polifenol zelenog čaja također se kaže da usporava rast tumorskih stanica određenih vrsta raka, kao što je rak gušterače.

Stoga, uzmite ponekad pauzu od kave i popijte čaj, vaše će vam zdravlje biti jako zahvalno.