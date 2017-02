Ljeto pripada jeftinim zračnim prijevoznicima

Povoljne kompanije tjeraju na promjene čitavo tržište zračnog prijevoza. I dva najveća među njima, Lufthansin ogranak Eurowings i irski Ryanair su ove godine značajno proširili broj letova i odredišta. Ali šire se i drugi, poput mađarskog Wizza koji je proširio svoju ponudu u Njemačkoj za dobru četvrtinu. A obzirom da su odredišta u Europi i oko Mediterana već prilično dobro pokrivena, sve više od takvih prijevoznika leti i interkontinentalne destinacije po načelu njihove osnovne poslovne politike "No frills" (Nikakvih ludosti, dakle samo najosnovnije).

Kada je riječ o njemačkim zračnim lukama, ovog ljeta će pasti i posljednje utvrde "skupih", dakle redovnih zračnih prijevoznika. To je na primjer bio Frankfurt gdje je udio povoljnih prijevoznika jedva 4%, ali sad je Ryanair tamo odredio čak dva svoja zrakoplova na golemu srdžbu "domaćina" tog aerodroma, njemačke Lufthanse. Njeni menadžeri se ljute zbog niskih cijena karata kojima se hvali došljak na Fraportu, ali isto tako kuju planove za svoj Eurowings koji će doći na Frankfurt već sljedećeg ljeta.

Ryanair protiv Lufthanse

Ni na zračnoj luci Münchena dosad nije bilo mnogo povoljnih letova, ali tamo će upravo Eurowings već ovog ljeta postaviti četiri zrakoplova koji će posluživati oko 30 odredišta. I München je zapravo prvo "otkrila" konkurencija, francuska Transavia - ogranak zračnog prijevoznika Air France-KLM, ali i tamo sada počinje borba za putnike.

Tu su i zrakoplovi od propalog prijevoznika Air Berlin i neki od njih će biti postavljeni na zračne luke u Beču i Palma de Mallorci. Kako se navodi u upravi Lufthanse, flota njezinog Eurowingsa će do kraja godine narasti na 114 aviona, a sljedeće godine će još biti integriran i belgijski ogranak, Brusseles Airlines. Tada će onda imati preko 160 aviona.

Ryanair se već hvali kako je već zračni prijevoznik koji je prevezao najviše putnika u Europi i isto tako širi svoju ionako veliku flotu od 372 aviona. Sve je prisutniji i na njemačkim zračnim lukama odakle je prošle godine posluživao 190 odredišta - ove godine već 245. To znači 2000 letova tjedno iz Njemačke i prema njoj. Makar se širi i na drugim zračnim lukama - pogotovo na malenim, regionalnim aerodromima gdje onda Ryanair diktira uvjete pod kojima će tamo letjeti - njegova uzdanica su baze u Berlinu, Nürnbergu i Hamburgu. U Berlin Schönefeldu želi ekspandirati i EasyJet koji je dosad uglavnom bio oprezan na njemačkom tržištu.

Posve druga liga, ali ista pravila

Mnogi od tih prijevoznika već lete ili imaju ambicije za prekooceanske letove, ali tu brzo nestaju prednosti u cijeni karata kako je oni kalkuliraju. "Zrakoplov se ne može koristiti još intenzivnije nego što se koristi", objašnjava nam stručnjak za zračni prijevoz Stephan Nagel iz hamburške agencije Prologis Strategy. A onda navodi i druge točke u troškovima: "Posada zrakoplova također mora prenoćiti na odredištu, a kerozin kao glavni trošak na dalekim odredištima je jednako skup za sve prijevoznike."

No ipak, mnogi od tih "jeftinih" pokušavaju i tu biti jeftiniji od drugih. Najnoviji pokušaj je španjolskog IAG-a, ogranka Iberie koji želi iz Barcelone redovito letjeti u SAD. "Preko bare" već lete i Eurowings i ambiciozna tvrtka Norwegian.

Stručnjak za zračni prijevoz upozorava i na druge probleme: od "točke do točke", dakle gdje će biti dovoljno (platežno sposobnih) putnika na polaznom aerodromu gdje onda baš svi žele doći na isto mjesto s one strane Atlantika funkcionira samo na vrlo malo linija između vrlo velikih tržišta. U Europi su to u prvom redu London i Pariz, donekle sjeverna Italija i Barcelona. U Njemačkoj je to mnogo kompliciranije jer ona nije tako koncentrirana oko samo jedne metropole. A to znači i da takvi povoljni prijevoznici moraju razmišljati kako da ipak redovito popune zrakoplov s 300 mjesta.

Do Amerike za 69 dolara

Još jedan problem na interkontinentalnim linijama su, kako Stephan Nagel kaže, "bijeli slonovi" u floti prijevoznika. To znači da je samo nekoliko velikih aviona i tu je i Eurowings doživio fijasko kad je bilo golemih problema nabaviti i dostaviti rezervne dijelove za avion koji je čitavo vrijeme stajao na Kubi. I to zajedno s putnicima, nakon čega su uslijedili katastrofalni napisi u medijima o sposobnostima tog zračnog prijevoznika.

Ali i proizvođači zrakoplova već nude modele koji su praktično tek "napuhani" modeli aviona koji inače lete na kratkim destinacijama tih povoljnih prijevoznika. Ryanair je u pravilu vjeran najmanjem Boeingu, modelu 737 koji sad nudi i model "Max 8", ali i Airbus nudi A321 Neo LR. Ti zrakoplovi će sigurno donijeti mnogo više živosti i konkurencije i na tržištu prekooceanskih letova.

Kao prvi želi Norwegian poslati svoje nove Boeinge preko Atlantika i to bez međuslijetanja na Islandu kao što čini Wow Air. Norvežani nude let do američkih provincijskih zračnih luka Providence i Newburgh na Istočnoj obali, ali cijena je doista izuzetna: već za 69 dolara preko Atlantika. Od 2018. Norwegian želi letjeti preko oceana i iz Düsseldorfa.