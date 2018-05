Ljeto u The Garden Resortu u Tisnom uz šest festivala

Sezona u The Garden Resortu u Tisnom i ovog ljeta donosi seriju festivala koji će se odvijati od lipnja do kraja kolovoza, a ukupno šest festivalskih događaja ovog će ljeta privući do 20 tisuća posjetitelja.

"Mislim da više ne treba ni ponavljati koliko je velika dobrobit festivala u The Garden Resortu za Tisno i njegove stanovnike. Najbolji pokazatelj toga je činjenica da se u Engleskoj, kod spomena Gardena, uopće uz ime Tisno ne spominje Hrvatska. Već svi dobro znaju gdje je naše mjesto", naglasio je Ivan Klarin, načelnik općine Tisno, i na konferenciji za medije pohvalio odličnu suradnju s The Garden timom.



Love International Festival 2017 video

Sezonu otvaramo s Love International Festivalom 27. lipnja, nasljednik The Garden Festivala je u trećoj godini održavanja rasprodan za strano tržište. Ovo je naša sedma sezona u Tisnom, tu smo duže nego u Petrčanima, a ljudi su nas slijedili i jako smo zadovoljni u Tisnom.

"Naše događaje ne volimo zvati festivalima, nego to zovemo odmor s glazbenom pozadinom. Osim samih događaja, promotori promoviraju i cijelu županiju, slapove Krke, Kornate, otok Murter. Svi festivali su jako uspješni i ove godine očekujemo 18 do 20 tisuća posjetitelja iz 40-ak zemalja svijeta. Nakon Love Internationala, slijedi novi drum'n'bass festival Hospitality On The Beach, tu je i poznati SunceBeat koji se održava već devetu godinu, zatim Soundwave koji se ove godine održava po deseti i posljednji put nakon čega će prepustiti palicu festivalu drugima. Kroz kolovoz Defected Croatia donosi house glazbu, a sve završava s Dekmantel Selectors festivalom kojeg organiziraju promotori iz Nizozemske", naglasio je Nick Colgan, domaćin lokacije The Garden Resort. Dodao je da je ove godine je postava izvođača kroz cijelu sezonu izuzetno jaka, te će gostovati njih više od 500 iz cijelog svijeta, poput Basement Jaxx, Louie Vega, Craig Richards, Denis Ferrer, Kerri Chandler, Osunlade i mnogih drugih.

"Uvijek radimo i na poboljšanju lokacije, te imamo i nove smještajne jedinice u The Garden Resortu, mobilne kućice, glamping u kampu, te možemo smjestiti oko 600 ljudi na samoj lokaciji. Ostatak posjetitelja smješteno je u Tisnom i okolnim mjestima, a većina njih već svake godine zna kod koga odsjedaju. Na samoj lokaciji imamo i domaće koncesionare, te je tu restoran, smootie bar, hrana s roštilja, vegetarijanski dio, ove godine bit će tu i restoran sirove prehrane. Kroz cijelu sezonu zapošljavamo oko 120 ljudi, većinom je to lokalno osoblje kao i iz okolnih mjesta. Procjenjujemo da naši posjetitelji troše oko 100 eura dnevno", dodao je Colgan, te naglasio da već sada imaju planove za produženje sezone, te se za lipanj planiraju međunarodni yoga festivali.

Direktor Turističke zajednice Tisno, Filip Henjak, naglasio je da pripreme za novu sezonu idu sjajno. "Nedavno su nas posjetili promotori novog festivala Hospitality On The Beach. Obišli su Tisno u sezoni Uskrsa i ostali oduševljeni onime što su vidjeli. Zbog cijele sezone Gardena u Tisnom od ranije već imamo klijentelu koja godinama dolazi ovdje i možemo slobodno reći da znaju gdje točno dolaze i što ih očekuje, te je lani zabilježeno 48 tisuća noćenja."

Prekrasna lokacija The Garden Resort u Tisnom domaćin je intimnijih glazbenih događaja koji se kroz cijelo ljeto odvijaju na međunarodno poznatoj lokaciji te privlače posjetitelje iz svih dijelova svijeta na jedinstvenu kombinaciju odmora s glazbenom pozadinom. Sve prate i zabave na brodovima, a za vrijeme festivala aktivan je i klub na otvorenom Barbarella's u Pirovcu koji je svrstan na 32. mjesto od 100 najboljih klubova na svijetu po pisanju utjecajnog DJ Maga. Ove godine bit će organiziran i besplatan prijevoz autobusima od The Garden Resorta do kluba Barbarella's za posjetitelje festivala, a kako bi očuvali lokaciju što više, ove godine The Garden tim uvodi i upotrebu biorazgradivih čaša i pribora.

Više informacija potražite na www.thegarden.hr.

Popis festivala za ljeto 2018. u The Garden Resortu u Tisnom i klubu Barbarella's

Love International

27. lipnja - 4. srpnja 2018.

https://loveinternationalfestival.com/

Hospitality On The Beach

12. - 16. srpnja 2018.

https://www.hospitalityonthebeach.com/

SunceBeat

18. - 25. srpnja 2018.

http://suncebeat.com/

Soundwave

26. - 30. srpnja 2018.

https://www.soundwavecroatia.com/

Defected Croatia

9. - 14. Kolovoza 2018.

https://defected.com/croatia/

Dekmantel Selectors

23. - 27. kolovoza 2018.

https://dekmantelselectors.com/