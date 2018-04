London Calling u Rijeci i Puli

Želite znati kao izgledaju nastupi u londonskim stand up klubovima? Engleski poznajete toliko da znate što znači „it's raining cats and dogs"? Odgovorili ste da? Dvaput? Onda je večernji izlazak na klupski program stand up komedije - London Calling - idealan za vas. Pogledati ga možete u srijedu 18.04. u botelu Marina (Rijeka) ili u četvrtak 19.04. u Rock Caffeu (Pula), a nastupi počinju u 20.30 sati.

Tri komičara nižu svoje dosjetke koji se većim dijelom baziraju na interakciji s publikom i pogleda na život potpuno drugačijim očima. Oni su: Steve N Allen (UK), Matt Griffo (USA) i Matt Price (UK).

Steve je iskusan komičar i voditelj, član redakcijske ekipe „The Mash Report" na BBC2 tematsko satiričnom showu pokrenutom u srpnju 2017 godine.

Matt Griffo stiže iz Chicaga. Njeguje ljubav za glazbu i komične tekstove i sve vam „servira" svirajući ukulele, gitaru ili klavir.

Posljednji na ovom popisu je zapravo šećer na kraju i njegovo ime je Matt Price. Poznat je po najneobičnijim i najstrašnijim pričama s divlje strane života i nevjerojatnom šarmu pa s lakoćom osvaja i najtežu publiku.

Program London Calling Stand up do sada je predstavljen publici u Zagrebu, Osijeku, Čakovcu, Varaždinu, Sisku i Rijeci, a realizirano je više od 100 predstava i u posljednjih 8 godina predstavljeno je preko 150 komičara.

U Botelu Marina komičari su već nekoliko puta nastupali, a ulaznice za Rijeku potražite na linku ili u botelu.

Cijene ulaznica u pretprodaji su 50 kn, a 18. travnja poskupljuju za 10 kuna.

U suradnji s Rock Caffeom po prvi put ovaj klupski program predstavlja se i Puležanima, a ulaznice možete pronaći na linku: https://www.ticketshop.hr/hr/e/london-calling-stand-up-comedy-pula/1780/ ili u Rock Caffeu. Cijene ulaznica u pretprodaji su 40 kn i bit će 10 kuna skuplje u četvrtak 19. travnja.

Za kraj skrećemo vam pažnju i na to da u suradnji s Aquarius Recordsom u zemlje regije ista ekipa dovodi i neka od najvećih imena svjetske stand up scene, poput kanadskog stand up genija - Russella Petersa - koji 26. svibnja gostuje u zagrebačkoj dvorani Lisinski.