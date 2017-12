Lord of the Dance 8. travnja u Areni Zagreb

Ovog proljeća, zagrebačka publika imat će priliku svjedočiti Lord of the Dance plesnom spektaklu, koji još od izvedbe u glasovitoj Wembley Areni 1998. drži svjetski rekord od 21 uzastopne rasprodane izvedbe.

Nakon što je osvojio kazališne daske diljem svijeta, uključujući prestižne pozornice West End i Broadway, oborio rekorde box office-a i polučio ogromne uspjehe u SAD-u, Kanadi, Irskoj, Njemačkoj, Južnoj Africi, Australiji, Novom Zelandu i Meksiku, Lord of the Dance 8. travnja 2018. ponovno će zadiviti Arenu Zagreb.

Lord of the Dance premijerno je prikazan na daskama veličanstvenog londonskog kazališta Coliseum prije dva desetljeća, a prije svega nekoliko godina doživio je spektakularnu preobrazbu u show još uzbudljiviji od originala, i to upravo pod redateljskom palicom fantastičnog Michaela Flatleya.

Iznimno talentirana umjetnička trupa dočarat će publici klasičnu priču kroz prekrasnu mješavinu glazbe i plesa, prožimajući tradicionalno sa suvremenim. Rasvjeta, ogromni projekcijski ekran najsuvremenije tehnologije, u širini čitave pozornice, pregršt specijalnih efekata i vrhunski svjetski akrobati u vješto osmišljenoj cjelini pretvorit će pred vašim očima glazbeno-plesnu predstavu u spektakl i doživljaj koji će se dugo pamtiti.

Neka vas obavije plesna čarolija i odvede na putovanje ispunjeno energijom i strašću...

MICHAEL FLATLEY:

Michael Ryan Flatley svestrana je umjetnička ličnost; proslavljeni plesač, koreograf, flautist, glumac, redatelj i producent. Plijeni pozornost milijuna ljudi diljem svijeta još otkada je prvi put stupio na svjetsku pozornicu 1994. godine s hitom Riverdance. Tijekom protekla dva desetljeća osmislio je, dirigirao, producirao i nastupao u nekoliko vrlo uspješnih predstava, uključujući Feet of Flames, Celtic Tiger i njegov najnoviji show Lord of the Dance, a vremenom je njegovo ime postalo svojevrsni sinonim za spektakularno izdanje irskog tradicionalnog plesa.

Nakon njegovog posljednjeg scenskog nastupa u Caesar's Palaceu u Las Vegasu 2016., Flatley se okrenuo svojim drugim strastima i u potpunosti se posvetio slikarstvu te filmskoj industriji. Već su 2015. godine na aukciji umjetnina u Irskoj, njegove ekspresionističke apstrakcije službeno postigle najviše cijene među svim umjetninama postavljenim na aukciju za tu godinu. Što se njegovog filmskog djelovanje tiče, do sada je napisao, režirao i glumio u dva kratka filma, a njegov sljedeći projekt je dugometražni film, koji bi u skorom vremenu trebao ugledati svjetlo dana.

Ulaznice potražite putem linka www.eventim.hr i na svim prodajnim mjestima Eventima.

