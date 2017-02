Lovci na fake news

Bio je to najveći pokret američkih trupa u posljednjih nekoliko desetljeća. Otkako su prije četiri godine posljednji američki tenkovi napustili Europu, 12. siječnja 2017. je Treća američka tenkovska brigada poslana u Poljsku. Preko 3.000 vojnika, 87 tenkova i stotine drugih vozila bilo je u konvoju koji je išao od luke u Bremerhavenu do istočnih granica Poljske. U pratnji snimatelja i fotografa, javnost je mogla gledati političku poruku Moskvi.

Divna multiplikacija tenkova

Na jednoj opskurnoj internetskoj stranici separatista iz istočne Ukrajine se u tom trenutku dogodila divna multiplikacija tenkova. "Donbass News Agency" je javio kako je SAD na granici s Rusijom stacionirao 3.600 tenkova. Također i kako se radi o snažnom vojnom maršu okrenutom protiv Rusije.

Benn Nimmo iz organizacije Atlantic Council jedan je od 400 stručnjaka, koji pružaju potporu radnoj skupini Vanjskopolitičke službe EU-a koja radi na identifikaciji lažnih vijesti (fake news), a koju čini samo 11 ljudi. On ukazuje na put "izvještaja o tenkovima", kako je stizao od jedne do druge web-stranice i kako je politički instrumentaliziran. "Donbass News Agency je došao do broja od 3.600 tenkova na osnovi vjerodostojnog izvora. Jer, kada zbrojite sva vozila, pa i ona koja stoje u pričuvi u Nizozemskoj, onda se dođe do broja 3.600. A tu se računaju i džipovi, prikolice, multifunkcionalni terenci - sva moguća vozila." Tako da je, kaže Nimmo, cijela kolona zapravo preinačena u tenkove.

U tome se može prepoznati da je ova lažna vijest plasirana namjerno. "I to je tipično za fake news. Postoji istinita jezgra oko koje se skuplja gomila smeća", kaže Nimmo.

Put kroz mrežu

Onda se ova priča o tenkovima pojavila na jednoj kanadskoj stranici, koja rado piše o teorijama zavjere. Tu su i naslovi tipa: "Političko ludilo". Tu se priča dalje napuhuje i preuzimaju je stranice naklonjene Rusiji, cirkulira dalje po mreži i na kraju je objavljuje agencija "Ria Novosti".

A to je bio odlučujući korak, objašnjava Benn Nimmo, jer je ova novinska agencija lažnoj vijesti dala vlastitu vjerodostojnost. A onda je vijest otišla i u Letoniju, pa u Norvešku na stranicu jednog tamošnjega komunista koji ju je, doduše, uklonio kada je postala jasna njezina neutemeljenost. "A upravo tu leži opasnost: lažne vijesti dobivaju vjerodostojnost preko onih koji vijest šire, a ne na osnovi izvora. I Ria Novosti je lažnoj vijesti dao privid pouzdanosti."

A kako se izboriti protiv fake news? Benn Nimmo smatra da bi svatko, tko se imalo razumije u internet, mogao krenuti u potjeru za lažnim vijestima. "Ne morate biti tehnološki stručnjak, već samo imati malo vremena i znati kako funkcioniraju društvene mreže - a to može svatko."

Istina je da su potrebni stručnjaci, da bi se razjasnilo eklatantne slučajeve, ali oni bi morali građane koji su zainteresirani raditi na tome obučiti umjetnosti otkrivanja lažnih vijesti, kaže Nimmo. Jer, što se više ljudi bude time bavilo, to će biti manji protok lažnih vijesti koje će imati politički učinak. I još jedan savjet stručnjaka: "Ključ su emocije. Ako jedna vijest udara na vaše emocije, izaziva srdžbu ili odbacivanje, umjesto da djeluje na razum - onda bi ju trebalo provjeriti!"

Europski neprijatelji

"Opasnost u ovoj stvari je", analizira Marc Pierini iz organizacije Carnegie Europe, "da vlade pojedinih zemalja žele potkopati Europsku uniju. Rusija je ovdje najvažniji primjer, ali i Turska." A ako još tu dođe i američka vlada sa svojim sumnjivim objavama, situacija se neće poboljšati.

"Rusija angažira veliki broj ljudi i ulaže puno novca da bi cirkulirale lažne vijesti, EU i njezine zemlje članice ne mogu se tomu adekvatno suprotstaviti", kaže Pierini, dodajući da bi svi morali pomoći, mediji i civilno društvo, a da posebno pažljiv treba biti pred izbore. Jer, ovaj moderni oblik propagande je, kaže Pierini, postao politički instrument pojedinih vlada.

Navalu lažnih vijesti iz ruskih izvora Marc Pierini ne smatra najopasnijom. "Ono čega se bojim su objave koje dolaze od Nacionalne fronte iz Francuske, Orbana iz Mađarske i drugih koji su bliski Rusiji ili ih Rusija financira. A oni ljudima na primjer objašnjavaju kako će im izvan Europske unije i bez eura biti bolje."