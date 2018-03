LSD pomogao dovesti do fascinantnog otkrića

Kako bi saznali na koji način osobe s mentalnim poremećajem gube svjesnost o tome gdje jedna osoba počinje, a druga završava, znanstvenici u Švicarskoj ispitali su učinak LSD-a na dobrovoljcima.

I osobe koje uzimaju LSD i one koje pate od nekog mentalnog pomremećaja, poput šizofrenije, ponekad teško razlučuju razliku između sebe i druge osobe. Katrin Perller, voditeljica istraživanja, navodi da je cilj studije bio proučavanjem utjecaja LSD-a steći uvid u buduće potencijalne terapije za šizofreniju.

"Zdravi ljudi imaju zdravu percepciju sebe i osoba oko sebe, tako da ponekad teško shvaćaju zašto je ovo istraživanje važno", spominje Preller. "Ako želimo istražiti kako ljudi doživljavaju sami sebe, moramo tim doživljajem manipulirati. A postoji malo supstanci koje tako mogu manipulirati osjetilima."

Jedna od takvih supstanci je LSD, a Švicarska je jedna od malobrojnih država u kojima je LSD dopušteno koristiti na ljudima u svrhu istraživanja.

Tijekom istraživanja dobrovljoljci koji su uzeli LSD bili su fizički zdravi i nisu patili ni od kakvog poremećeja. Nakon uzimanja droge, magnetskom rezonancom snimana im je aktivnost mozga, nosili su zaštitne naočale i trebali održati kontakt očima s kompjuterskim avatarom. Nakon što su to postigli, trebali su pogledati u drugom smjeru, u istom onom u kojem je gledao avatar. Tu vještinu nemoguće je izvesti ako imamo iskrivljeno shvaćanje sebe i svojih tjelesnih granica.

Svaki sudionik 3 puta obavio je sve aktivnosti: jednom bez utjecaja droge, jednom pod utjecajem LSD-a i jednom nakon uzimanja LSD-a i supstance zvane ketanserin. Ketanserin blokira LSD od doticaja sa receptorima serotonina u mozgu, a znanstvenici ga nazivaju 5-HT2.

Prijašnja istraživanja natuknula su da 5-HT2 igra ključnu ulogu u sposobnosti LSD-a da djeluje na percepciju osoba o njima samima. Smatra se da bi blokiranje receptora moglo umanjiti učinke LSD-a

No ispadada je učinilo vše od toga. Pokazalo se da nema razlike u izvršavanju zadataka kod osoba koje su uzele ketanserin i onih koji su umjesto LSD-a uzeli placebo supstancu. Taj rezultat bio je iznenađujuć jer LSD djeluje na različite receptore u mozgu, a ne samo 5-HT2.

No učinci LSD-a znatno su se smanjili nakon što je osoba uzela ketanserin. To ukazuje na to da 5-HT2 igra znatnu ulogu u dijelu mozga zaduženome za fizičku percepciju nas samih.

Sljedeći korak je rad na terapiji koja cilja na taj receptor kako bi se otkrilo povećava li on simptome kojeg poremećaja.