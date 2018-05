Luftanje - dvodnevno druženje na Savici

Nakon prvog izdanja amaterskog turnira u boćanju - Uzela!, održanog na jesen, zbog velikog interesa za takav oblik druženja nastala je ideja o 'Luftanju' - vikendu na obali Savice uz bogatu ponudu razbibrige i laganih sportskih aktivnosti za velike i male!

Za najmlađe tu je turnir u starim igrama (gdje svaki sudionik dobiva medalju, a pobjednički tim osvaja izlet na Bled) te šaroliki izbor besplatnih sadržaja: veliki tobogani, edukativne radionice,...

Tijekom 'Luftanja' očekuje vas i raznolika gastro ponuda za svačiji ukus uz simboličnu i pristupačnu cijenu za svaki džep.

Tom zgodom šetalište prema nasipu zamislili smo kao mali ulični sajam rukotvorina i secondhand robe. Izađite iz svojih domova, povedite susjede i prijatelje i provedite vikend s nama na 'Luftanju' na obali Savice u parku na zraku!



Program:

SUBOTA, 19.5.

▪ 9h - UZELA! powered by Ožujsko

- veliki amaterski turnir u boćanju (32 ekipe)

Nagrade:

1. mjesto 1600 kn

2. mjesto 1000 kn

3. mjesto 600kn

4. ručak u pizzeriji Kascheta

Kotizacija: 100 kn po ekipi koja se sastoji od 2 igrača. Igra se kup sistem do 11 bodova ili vremenskog ograničenja od 40 minuta.

Prijave na broj 091 4344 868 Marko.

▪ 9-10h Yoga u parku - ponesite svoje prostirke!

▪ 10h - Mini Luftanje

- turnir u starim igrama za djecu. Prijave na mail: luftanje@gmail.com s naznakom 'Mini turnir' ili na lokaciji.

▪ 10-18h - Lilly is on the road again

- besplatan popravak plišanih i krpenih igračaka

▪ 10-18h Sajam rukotvorina i second handa

- prijave na: luftanje@gmail.com s naznakom 'Za sajam', broj mjesta ograničen!

▪ 12h - prezentacija boksačkog kluba 'Ultragym'

▪ Ciklorama - pregled i popravak bicikala

▪ Street art prezentacija za mlade - interaktivna izrada murala

▪ 20h - Glazbeno putovanje by Susedi



NEDJELJA, 20.5.:

▪ 9h - UZELA! - završnica

▪ 11h - Prezentacija karate kluba 'Lotos'

▪ 12-14h - Creative mess by Masha

- radionica izrade posuđa od kaširanog papira za djecu

▪ 14h - Mini Luftanje - finalno natjecanje

▪ 14-16h - radionica izrade prirodne paste za zube - za djecu i odrasle

▪ 15-19h - Mala škola ribičije na obali Save s Danijelom Vignjevićem - radionica za djecu

▪ Egzibicijsko natjecanje u izbijanju B.K. Zrinjevac

▪ 20h - dj Early - luda zabava uz zvukove 80-ih