Macron - Europa mora biti samouvjerena

"Žalim zbog odluke američkog predsjednika", izjavio je Emmanuel Macron u razgovoru za njemačke medijske kuće DW i ARD, komentirajući odluku Donalda Trumpa o povlačenju iz nuklearnog sporazuma s Iranom. "Mislim da je to greška i zato mi Europljani moramo zajednički ostati u okvirima tog sporazuma." Prije ovog intervjua Macron je telefonski razgovarao s iranskim predsjednikom Hassanom Rohanijem i zajamčio mu ostanak EU-a u sporazumu. Francuski predsjednik je istaknuo da se ne može odbaciti cijeli sporazum samo zato što se jedna strana povukla. "Mi ga moramo dopuniti i proširiti i na razdoblje poslije 2025. Potreban je još jedan daljnji okvir."

No unatoč neslaganju s američkom politikom po pitanju Irana, Macron se zalaže za to da se odnosi s SAD-om ne shvaćaju samo kao kriza jer, kako je rekao, "postoje mnogi zajednički interesi na području sigurnosti i suzbijanja terorizma". "Postoje napetosti, ali i jaka povezanost", ističe francuski predsjednik. A što se tiče spora oko carina i trgovine sa SAD-om, on kaže: "Kod te teme Europa mora biti samouvjerena. Mi smo velika trgovinska sila. SAD je saveznik i partner, ali mi ipak imamo pravila. Moramo se pobrinuti za to da se ta pravila poštuju." Američki predsjednik će krajem svibnja odlučiti hoće li EU biti izuzet od carina na čelik i aluminij. EU je zaprijetio protumjerama.

"Merkel nije razočarala"

Na pitanje je li ga njemačka kancelarka Angela Merkel razočarala zato što Njemačka tako dugo treba za odgovor na njegove brojne prijedloge za reformu EU-a, Macron reagira odmahujući rukom i smješkajući se. "Ne, uopće ne. Nisam razočaran", kaže i dodaje: "Njemačka će sada formulirati odgovor na naše prijedloge i ja puno očekujem od toga. Nadam se da će kancelarka i njezina vlada biti na visini zadatka i da ćemo zajednički raditi na stvaranju jake Europe, suverene Europe, jedinstvene Europe."

Macron ne razumije kritike na račun brzine i opsežnosti reformi koje predlaže za EU. On ne inzistira na tome da mora postojati jedan europski ministar financija, ali smatra da ta zadaća mora biti obavljena: "Svejedno je kako će se institucija zvati. Odlučujući je cilj." Prema njegovom mišljenju, monetarna unija eurozone neće moći trajno opstati ako neće biti financijske pomoći bogatih siromašnim državama. "Moramo prevladati tabue i egoizme", zahtijeva francuski predsjednik. On precizira da je financijska pomoć siromašnim članicama njemački tabu, dok je francuski tabu promjena europskih ugovora.

"Ne smatram da mora biti prihvaćeno sve što predlažem. Uvjeren sam da je moja dužnost dati takve prijedloge i sada ćemo diskutirati. Status quo u Europi je loš za sve", ističe Macron i izražava optimizam da će zajedno s Angelom Merkel na sastanku na vrhu krajem lipnja podastrijeti zajedničke prijedloge. "Sada moramo biti ambiciozni", dodaje namigujući.

"Ja nisam super junak"

Godinu dana nakon izbora Francuska se promijenila, pokrenute su mnoge reforme, ističe Macron, ali istovremeno odbija uveličavanje svojih zasluga pa kaže: "Nikada se nisam doživljavao kao super junak." Ističe kako je svjestan da ga očekuje veliki posao, ali da se ne boji. I da želi, unatoč krizama, ostati optimist što se tiče Europe.

Nakon razgovora s novinarima DW-a i ARD-a predsjednik se žuri na termin s građankama i građanima Aachena, kojima strpljivo objašnjava svoju viziju nove Europe. Macron danas dobiva uglednu Karlovu nagradu koju dodjeljuje grad Aachen. U obrazloženju žirija se navodi da ga se želi odlikovati kao " europskog nositelja nade". A u intervjuu za DW i ARD Macron je istaknuo: "Mnogi su ljudi vjerovali kako je nemoguće biti izabran u Francuskoj s ambicioznim europskim ciljevima. Ali to je uspjelo."