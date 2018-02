Majstor apsurda i provokacije na djelu

Mr. Bingo, vrhunski ilustrator i majstor provokacije, autor nekolicine kontroverznih, pomalo suludih, ali i uspješnih projekata koji je surađivao s globalnim divovima (Microsoft, BBC Nike, Volkswagen, MTV...) odlučio se oprostiti s poslovima za klijente i kompanije te uživati u životu kao slobodni umjetnik.

Kada te slavni The Guardian prozove "troll for hire" to onda znači samo jedno - da su tvoji radovi primijećeni i da su doprli do naslovnica najvećih svjetskih medija. Jedan takav autor, na vaše i naše zadovoljstvo, stiže u Rovinj na Dane komunikacija.

U svom dinamičnom i duhovitom predavanju Mr. Bingo će vas provesti kroz posljednjih 20 godina svog života obilježenih nizom iznimno uspješnih projekata - i jednim neuspjelim pokušajem da proda godinu dana svog prijateljstva.