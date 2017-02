Mamuti se vraćaju za dvije godine?

Za nekoliko vam godina zoološki vrt u kojemu žive vuneni mamuti ne bi trebao biti nezamisliv. Naime, znanstvenici s prestižnog sveučilišta Harvard, na sastanku su AAAS-a ( American Association for the Advancement of Science) kazali kako ih tek dvije godine dijele od stvaranja hibridnog embrija ove izumrle životinjske vrste.

"Iskoristili bismo gen vunenog mamuta i programirali ga u genetski kod slona. To bi za početak više bio slon s brojnim obilježjima mamuta, a kasnije - tko zna", kazao je profesor George Church.

Novo-staro biće planiraju nazvati "mammophant", a uši će mu, kažu, biti male, imat će puno potkožnog sala, dugu, gustu dlaku te će mu krv biti prilagodljiva niskim temperaturama. Za kreaciju ovog bića planiraju koristiti program napredne biološke tehnologije, Crispr. Dok istraživački tim tvrdi kako bi ovaj pothvat mogao pomoći očuvanju vrste azijskog slona koji se smatra ugroženom vrstom, drugi postavljaju pitanje etičnosti.

"Mamuti su po prirodi bili društvene životinje, kao što su slonovi. Kako će slonovi prihvatiti mladog mješanca? Na ta pitanja nemamo odgovore.", rekao je Matthew Cobb, profesor sa Sveučilišta u Manchesteru.

Ima i onih koji tvrde da ovakvo "igranje Boga" nije prihvatljivo te da se kosi s Darwinovim načelom evolucije koje polazi od toga da samo oni koji se prilagode, samo najjači preživljavaju. Kako sada stvari stoje, izgleda da ulazimo u neku sasvim novu etapu evolucije. One na koju ljudska ruka ima direktni utjecaj.