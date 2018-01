Mando Diao započinju turneju u Zagrebu

Manje od mjesec dana je ostalo do 7. veljače kada će na pozornici paviljona 9 Zagrebačkog velesajma nastupiti slavna švedska rock četvorka Mando Diao! Popularni Šveđani upravo u Zagrebu započinju europsku turneju, a prate ih odlični The OBGMs.

OBGMs su kanadski punk bend koji je već oduševio kritiku i publiku istoimenim albumom prvijencem objavljenom u rujnu prošle godine. Unatoč činjenici da su krenuli kao hip-hop bend, njihova glazba se razvila do energičnog punka s elementima brojnih drugih žanrova. Najpoznatiji su upravo po nastupima uživo prepunima sjajne energije koju publika obožava, a broj fanova im se iz koncerta u koncert sve više povećava. Zagrebačka publika će ih upravo u Paviljonu 9 imati priliku poslušati na njihovom premijernom hrvatskom nastupu. Osim na zagrebačkom koncertu, The OBGMs će pratiti Mando Diao i na ostatku europske turneje.

Mando Diao napokon stižu na dugoočekivani prvi samostalni koncert u Zagrebu 7. veljače, nakon što su 2012. godine premijerno nastupali pred hrvatskom publikom na INmusic festivalu. Bend su osnovali Björn Dixgärd i Daniel Häglund 1999. godine nakon višegodišnje zajedničke suradnje u sklopu benda Butler. Ubrzo je uslijedio i ugovor s izdavačkom kućom EMI te prvi album „Bring 'Em In" izdan u Švedskoj 2002., a 2004. godine međunarodno izdanje albuma lansira zavidnu međunarodnu karijeru. Uslijedili su još uspješniji i međunarodno izvrsno primljeni „Hurricane Bar" 2004. godine, „Ode to Ochrasy" 2006. godine, „Never Seen The Light Of Day" u 2007. godini, a kulminaciju međunarodne karijere Mando Diao su doživjeli s petim studijskim albumom „Give Me Fire" iz 2009. godine na kojemu se nalazi i njihov najveći hit Dance With Somebody. Mando Diao su u relativno kratkom vremenskom roku uz niz odličnih albuma i singlova osigurali titulu jednog od najuspješnijih švedskih izvoznih glazbenih proizvoda. Nakon kompilacije najvećih hitova, u 2012. godini bend se okreće svojoj matičnoj publici i snima prvi album s tekstovima isključivo na švedskom jeziku, a 2014. eksperimentiraju i sa elektro rock zvukom te izdaju sedmi studijski album „Ælita".

U svibnju prošle godine Mando Diao izdali su osmi studijski album „Good Times" i započeli novo poglavlje benda, a 7. veljače u Paviljonu 9 Zagrebačkog velesajma pred hrvatskom publikom započinju europsku turneju. Ulaznice za povratnički koncert jednog od najomiljenijih švedskih sastava dostupne su po cijeni od 199 kuna putem službenog webshopa INmusic festivala i u Dirty Old Shopu (Tratinska 18, Zagreb).