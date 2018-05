Manje snažnih uragana ove godine?

Američki prognostičari ove godine očekuju manje uragana u području sjevernog Atlantika u odnosu na kataklizmičku 2017. godinu, no sezona uragana će i dalje biti aktivnija nego što je uobičajeno, ugrožavajući milijune ljudi na Karibima i u SAD-u, doznaje se u petak iz godišnjeg izvješća američke Nacionalne agencije za ocean i atmosferu (NOAA).

Sezona uragana službeno traje od 1. lipnja do 30. studenoga, a prema NOAA-i, može se sa 70 postotnom vjerojatnošću očekivati 10 do 16 oluja sa snagom koja opravdava da im se dodijeli službeno ime (vjetar od 63 kilometra na sat i više), od kojih bi pet do 9 mogle prerasti u uragane (vjetrovi snage 119 km/h), uključujući 1 do 4 vrlo snažna uragana kategorije 3,4 ili 5, s vjetrovima od 180 km/h ili još jačim.

Prosječna sezona proizvede 12 imenovanih oluja od kojih šest postaju uragani, uključujući tri posebno snažna uragana.

"Ne očekujemo da bi ovo mogla biti najaktivnija sezona u povijesti, ali bit će puno uragana", kazao je voditelj agencije Gerry Bell.

Upozorio je da se oko 80 milijuna ljudi koji žive na obalama Atlantika i Meksičkog zaljeva "trebaju sada početi pripremati", podsjetivši na katastrofični scenarij sezone uragana 2017.

Sezona 2018. ne bi smjela biti ekstremno aktivna, ali niti ispod prosjeka. NOAA sa 75-postotnom vjerojatnošću predviđa da će sezona biti normalna ili iznad normale.

Sezona uragana 2017. bila je najsilovitija od 2005. i najskuplja u povijesti, s prouzročenom štetom od 306 milijardi dolara. "Najskuplji" je bio uragan Harvey koji je poharao bogata industrijska područja Texasa i Louisiane.

No, što se ljudskih žrtava tiče, najzloglasniji su uragani Irma i Maria. Irma, uragan najviše, pete kategorije, devastirao je otoke Sv. Martin i Sv. Bartolomej, s vjetrovima koji su puhali i do 350 km/h, a potom nastavio put prema Kubi i Floridi. Irma je usmrtila 134 ljudi.

Maria je poharala Dominikansku Republiku i Puerto Rico, a žrtava, sveukupno 112, bilo je i na Martiniku i Guadalupi.

Američki Kongres trebao bi glasati o rekordnih 133 milijarde dolara pomoći za obnovu područja pogođenih uraganima.

NOAA raspolaže s cijelom flotom satelita za promatranje Zemlje, a u ožujku je uspješno lansiran GOES-17. Agencija je za atlantsku sezonu tropskih ciklona 2018. objavila imena oluja. Prva je Alberto, a slijede Chris, Debby, Ernesto, Florence, Gordon, Helene, Isaac, Joyce, Kirk, Leslie, Michael, Nadine, Oscar, Patty, Rafael, Sara, Tony, Valerie i William.