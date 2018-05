Mars Red Sky stižu premijerno u Vintage Industrial

U srijedu 13. lipnja ne propusti psihodelične francuze Mars Red Sky koji premijerno stižu u Vintage Industrial u sklopu 'Go East!' turneje. Podršku će im pružiti peteročlani groove rock band Sloanwall iz Zagreba. Pustinjska psihodelija najoblje prianja u zagrebačkom lipnju! Informacije o kartama uskoro!

MARS RED SKY

Ovaj trio kojeg čine Julien, Jimmy i Matgaz, u rock svijetu je dosegao zvučnu prepoznatljivost, ali to ih ne priječi da i dalje grade svoju glazbu, što studijski, što live. Iza njih je cijelo desetljeće u kojem su objavili 8 studinskih izdanja, od čega je posljednje EP 'Myramyd' iz 2017. godine.

Bend je oformljen u Bordeauxu 2007. godine, a debitantsko istoimeno izdanje iz 2011. godine ih je lansirao na velike pozornice s bendovima poput Kyuss, Dinosaur Jr. Sleep, Killing Joke te još s mnogim velikanima ovakve glazbe, podijelili daske na Hellfestu, Roadburnu i dr.

Drugi album 'Stranded In Arcadia' objavljen je 2014. godine i postavio ih je kao nositelje teškog psych zvuka. Hipnotički, masivni, karizmatični i psihodelični - postali su sinonimi za MRS.

Treći dugosvirajući album iz 2016., ujedno i zadnji za sad, 'Apex III - Praise for the Burning Soul' pomaknuo je granice teškog zvuka. Fokus albuma bio je na grandioznim i hipnotičkim temama za koje su inspiraciju vukli iz glazbe Neila Younga, Electric Wizarda, The Beatlesa, Acid Kinga, Roberta Wyatta i naravno Black Sabbatha.

2017. godine su izbacili EP 'Myramyd' u formi instrumentalne odiseje od 17 minuta live svirke.

ČLANOVI:

Julien Pras (vocals, guitar)

Jimmy Kinast (bass, vocals)

Mathieu Gazeau (drums)

DISKOGRAFIJA:

Curse/Sadaba 7" EP (2010)

Debut album Mars Red Sky (2011)

Mars Red Sky / Year Of No Light 12 Split EP (2012)

Be my guide 12" EP (2013)

Hovering Satellites 7" EP (2014)

Stranded in Arcadia album (2014)

APEX III (Praise For The Burning Soul) (2016)

Myramyd (2017)

SLOANWALL

Sloanwall je peteročlani groove rock bend iz Zagreba koji postoji od 2014. godine, te je do sada izdao dva EP izdanja pod naslovima "Dawn of light" i "Vol. II".

Sloanwallova najveća kvaliteta definitivno su njihove live izvedbe, što je potvrđeno mnogobrojnim koncertima u regiji (predgrupa Nightstalkeru, koncerti s bendovima kao što su Game Zero, Lost Lucid, Elephant Stalker, Tuber, Rudhen, Glory Owl, Tethra te Dronehunter, Tides of Youth festival na Cresu. Organizatori su Stoneville programa u zagrebačkoj Medici i dr.)

ČLANOVI:

Fran Sutlić (vocals)

Robert Polak (guitar)

Matija Sarić (guitar)

Bruno Aljinović (bass)

Juraj Sarić (drums)