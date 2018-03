MEDIA u Hrvatskoj slavi 10. rođendan

Okupljanjem snažnih žena europske audiovizualne industrije u petak, 23. ožujka, s početkom u 10 sati, u zagrebačkom kinu Kaptol Kaptol Boutique Cinema MEDIA u Hrvatskoj proslavit će jubilarni 10. rođendan.

Tim povodom u Zagrebu će se okupiti predstavnice Europske komisije, Europskoga parlamenta, mreže Europa Cinemas, udruženja European Women Association i European Film Promotion, radionica usavršavanja kao što su EAVE i MIDPOINT, raznih prodajnih agencija, festivala, produkcijskih i distribucijskih kuća, uključujući predstavnice hrvatske audiovizualne industrije.

Uz već poznate gošće svoj dolazak na rođendansko slavlje hrvatskog ureda MEDIA-e potvrdila je i Zrinka Cvitešić.

Jednodnevno događanje donijet će zanimljive panel-diskusije s temama koje se tiču izazova jedinstvenoga digitalnog tržišta, zaštite autorskih prava te budućnosti Potprograma MEDIA, sve u kontekstu produkcije, promidžbe i distribucije europskoga filma, koje će snažan naglasak staviti na sudjelovanje žena na vodećim političkim i profesionalnim (filmskim) funkcijama.

Obilježavanje 10. godišnjice hrvatskoga sudjelovanja u Potprogramu MEDIA okupit će: Mariyu Gabriel, povjerenicu za Digitalno gospodarstvo i društvo pri Europskoj komisiji, ministricu kulture Republike Hrvatske dr. sc. Ninu Obuljen Koržinek, Doris Pack, članicu Europskoga parlamenta od 1989. do 2014. te koordinatoricu nagrade Europskoga parlamenta LUX FILM PRIZE, potom Fatimu Djoumer, koja trenutno vodi Odjel za međunarodne odnose u jedinoj mreži europskih kina Europa Cinemas, Leenu Pasanen, festivalsku direktoricu DOK Leipziga, Tine Klint, direktoricu jedne od najjačih danskih prodajnih agencija Level K, irsku producenticu Moe Honan (Moetion Films), koja je oborila sve rekorde europske i svjetske gledanosti dugometražnim animiranim filmom Oops! Noah Is Gone..., Lindu Beath, jednu od etabliranih financijskih stručnjakinja za područje filma, Kristinu Trapp, direktoricu europskoga programa usavršavanja EAVE, priznatu njemačku producenticu, diplomanticu istoga programa i tutoricu Roshanak Behesht Nedjad, voditeljicu odnosa s javnošću European Film Promotiona Doris Bandhold, Rebeccu Cremona, jednu od rijetkih redateljica i producentica s Malte (Kukumajsa Productions), Avivu Silver, producenticu te nekadašnju voditeljicu Odjela za Program MEDIA pri Europskoj komisiji, Barboru Struss, direktoricu europskoga programa usavršavanja s naglaskom na televizijskim projektima MIDPOINT, hrvatsku glumicu koja je ostvarila europski uspjeh Zrinku Cvitešić, nominiranu za Shooting Star 2010. godine za vrijeme Berlinalea, hrvatske producentice filmskih i festivalskih uspješnica za koje je potporu omogućio Potprogram MEDIA - Ankicu Jurić Tilić (Kinorama), Vanju Andrijević (Bonobostudio) te Mateu Milić (Animafest Zagreb), kao i ravnateljicu Javne ustanove Art-kino iz Rijeke (član europske mreže kina Europa Cinemas) Slobodanku Mišković. Događanju se također pridružuju predstavnice hrvatskih strukovnih filmskih udruženja: Tamara Babun (HRUP) te Katarina Zrinka Matijević (DHFR), a iz europskih udruženja European Women Association - Alessia Sonaglioni, Eurimagesa - Francine Raveney i European Film Agency Directors - Laufey Guðjónsdóttir, koja je također direktorica Islandskog filmskog centra.

Događanje je otvoreno ponajprije za filmske profesionalce, ali i zainteresiranu javnost i to uz prethodnu prijavu.