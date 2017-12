MediaTek Tech najavljuje podršku za Android Oreo Go verziju

MediaTek je objavio da su postali Googleov kooperativni partner za Android Oreo Go verziju kako bi pružili softversku i hardversku podršku kineskim proizvođačima koji koriste njihov SoC.

U biti, MediaTek čipovi MT6739, MT6737 i MT6580 već podržavaju Android Oreo Go verziju, što znači da modeli s ovim slabiji čipsetima mogu pokretati najnoviju Android 8.1. inačicu sustava. Isto tako i modeli ostalih pametnih telefona s kapacitetom memorije od 512 MB do 1 GB trebali bi donijeti korisnicima dobro iskustvo u radu Android Oreo Go.

Podsjetimo, Android Oreo Go obuhvaća optimiziran operativni sustav, Trgovinu Google Play i Googleove aplikacije kako bi se poboljšala mogućnost rada low-end uređaja.

Osim optimizacije, novi će se softver usredotočiti na obnovu Googleovih osnovnih aplikacija kao što su Gmail i Google Chrome, kako bi se osiguralo da koriste manje prostora za pohranu, obrađuju podatke ovisno o snazi mobilnog uređaja.

Prvi pametni telefoni pokretani na Android Oreo Go s MediaTek čipsetima, bit će na prodaji u prvom tromjesečju 2018. godine.