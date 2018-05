Mediteranski festival knjige - program 11. svibnja

Velika dvorana - pozornica

10:00 - 11:00

PROMOCIJA*

Jo Nesbø: Macbeth

predstavljaju: Srećko Jurišić, Kruno Lokotar i Jo Nesbø

*s prijevodom na hrvatski

11:00 - 12:00

POTPISIVANJE KNJIGA

Jo Nesbø: Macbeth

nakladnik: FOKUS

16:00 - 17:00

PROMOCIJA / Bellatristika

Ognjen Spahić: Calypso

predstavljaju: Nebojša Lujanović, Kruno Lokotar i Ognjen Spahić

17:00 - 18:00

PROMOCIJA / Mudri libri

Ivana Prijatelj Pavičić: Schiavoni. Umjetnici, nacija, ideologija

predstavljaju: Ivo Babić, Katarina Luketić i Ivana Prijatelj Pavičić

18:00 - 19:00

PROMOCIJA

Kristian Novak: Ciganin, ali najljepši

predstavljaju: Patricija Horvat, Kruno Lokotar i Kristian Novak

19:00 - 20:00

PROMOCIJA / Bellatristika

Damir Pilić: Kao da je sve normalno

predstavljaju: Dragan Markovina, Lidija Gnjidić i Damir Pilić

20:00 - 21:00

PREDSTAVLJANJE AUTORA

Charles Potts (SAD)

predstavljaju: Natalija Grgorinić, Ognjen Rađen i Charles Potts

Bookvarij

10:30 - 11:30

Anuška - Sredozemna medvjedica - Zaštita prirode [POPUNJENO]

RADIONICA za djecu od 6 do 10 godina (razredna nastava)

vodi: udruga Mala filozofija

12:00 - 12:45

Kviz o Mediteranu

RADIONICA za srednjoškolce

vodi: udruga Mala filozofija

predbilježbe: mfk@mfk.hr

16:00 - 17:30

PANEL DISKUSIJA / Mediteranski brevijar

Klimatske promjene: je li Jadran spreman za njih?

sudjeluju: Ivica Vilibić, Sanja Matić Skoko i Leon Grubišić

moderira: Mišo Nejašmić

17:30 - 19:00

PANEL DISKUSIJA* / Mediteranski brevijar

Hercegovina. Nova paradigma

sudjeluju: Ivo Lučić i Ivan Vukoja

moderira: Slavko Kozina

uz serviranje žilavke i blatine da se lakše diskutira

19:00 - 20:30

PANEL DISKUSIJA / Mediteranski brevijar

Dalmacija kao kulisa

sudjeluju: Marko Njegić, Vlado Ercegović i Boris Poljak

moderira: Patricija Horvat

Mali Bookvarij

10:30-11:30

Bob, bobić, mahuna [POPUNJENO]

RADIONICA za djecu od 7 do 12 godina

vodi: Mirjana Mrkela

12:30-14:30

Inja putuje u svijet slikovnica [POPUNJENO]

RADIONICA ilustriranja za djecu od 7 do 13 godina

vodi: Sonja Gašperov

17:00-19:00

Kreativni kutak

IGRAONICA i maštaonica za djecu od 5 do 10 godina

maksimalni broj djece - 10 / nije potrebna rezervacija

non-stop

Rastočeno vrime - legende Mediterana

Izbor iz izložbe fotografija Stipe Suraća

Cukarin Gripe

21:00 - 22:00

STORYTELLING

Tanja Mravak, The best of